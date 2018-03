Denne uken ble det kjent at styreleder Per Otto Dyb trakk seg etter å ha fått beskjed om at han ikke ville bli gjenvalgt. Ifølge Dagens Næringsliv fikk Røe Isaksen vite at valgkomiteen ville bytte ut Dyb før komiteens arbeid var ferdigstilt – og før Dyb selv ble informert.

– Næringsministeren ble informert kort tid før styreleder ble informert av leder i valgkomiteen, om at han ikke ville bli innstilt til gjenoppnevning, bekrefter statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Det får stortingsrepresentant Terje Aasland fra Arbeiderpartiet til å reagere.

– Det at det tilsynelatende virker som en samrøre mellom statsråden og valgkomiteen før generalforsamlingen er meget betenkelig. Det er andre aksjonærer i Innovasjon Norge, og det skader troverdigheten til det statlige eierskapet, sier han.

Ifølge Dyb selv valgte han å gå fordi styret ble overkjørt av Røe Isaksen i en prosess der administrerende direktør Anita Krohn Traaseths stilling var eneste tema.

– At største eier legger bånd på styrets arbeid er ene og alene årsaken til at jeg valgte å trekke meg, sier Dyb til E24.