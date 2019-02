(Fædrelandsvennen): – Vi har sett gjennom hele saken og ser ikke noen spor av at foreldrenes rolle er vurdert tidigere. Vi forventer nå at politiet opplyser denne delen av saken, og vurderer om foreldrene har vært uaktsomme, sier Olav Hetland, bistandsadvokat for moren til 16-åringen som døde i ulykken, til Fædrelandsvennen.

Det var like etter midnatt 27. juli i fjor at den tragiske ulykken skjedde. En vannscooter og en mindre fritidsbåt kolliderte innerst i Rosfjorden i Lyngdal. Verken båt eller vannscooter hadde lanterne.