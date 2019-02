Person død etter branntilløp i Fredrikstad

Brannen ble varslet klokka 11.13 lørdag formiddag. På stedet ble det funnet en livløs person, og mannskap fra brannvesenet startet med livreddende førstehjelp. Personens liv sto imidlertid ikke til å redde.

– Avdøde er foreløpig ikke identifisert, men vi har antakelser om at dette er en mann med polsk opprinnelse. Ifølge folkeregisteret er det ingen bosatt på den aktuelle adressen. Vi har etterforsket teknisk og taktisk gjennom dagen, og det er ikke noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Men vi er åpne for det meste, sier oppdragsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Marstad opplyser om at boligen skal være en tomannsbolig, og politiet har kontroll på de andre som er registrert bosatt i bygget.

Årsaken til røykutviklingen på stedet er ikke kjent. Kriminalteknikere jobber på stedet lørdag. Det ble kun innvendige skader i boligen etter røykutviklingen på stedet, opplyser politiet.