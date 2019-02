– Det er grunn til å hevde at hovedhypotesen er styrket, sier politiinspektør Tommy Brøske ved Øst politidistrikt til Aftenposten.

– Hvorfor er teorien om kidnapping styrket?

– Jeg kan ikke kommentere det noe ytterligere. Men vi mener at den er noe styrket, svarer Brøske.

Olav Olsen

Nye undersøkelser torsdag

Torsdag formiddag gjennomførte politiet nye tekniske undersøkelser på tomten til den savnede 68-åringen.

Aftenposten var på stedet ved Sloraveien 4 i Fjellhamar i Lørenskog mens undersøkelsene pågikk. Det sto en sort varebil fra politiet i oppkjørselen til eiendommen. To kriminalteknikere fra Kripos drev med undersøkelser på tomten. De tok i bruk et apparat for 3D-skanning av åsteder.

– Undersøkelsene har vært planlagt, men ikke prioritert, i flere uker. Konkret utførte politiet blant annet en 3D-skanning av eiendommen, slik at denne kan visualiseres digitalt, sier Brøske i en pressemelding.

Privat

Politiinspektøren sier etterforskningen er i en fase hvor det er lite informasjon politiet kan gå ut med.

– Har det vært kontakt med motparten etter 16. januar?

– Siste kontakt som er bekreftet er 16. januar, jeg har ingen ytterligere kommentarer.

Politiet / NTB scanpix

Vil kommunisere på ny plattform

I forrige uke opplyste Hagen-familien, via bistandsadvokat Svein Holden, at de har mottatt et nytt budskap fra personer som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen.

– Onsdag 16. januar mottok familien et budskap fra dem som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen, sa bistandsadvokat Holden under en pressekonferanse.

Kontakten kom via den samme digitale kommunikasjonsplattformen som de antatte kidnapperne tidligere har tatt i bruk. Både familien og politiet har oppfordret de antatte gjerningsmennene om å ta kontakt via en ny kommunikasjonsplattform.

Savnet i over tre måneder

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden onsdag 31. oktober i fjor. Politiet antar at hun er blitt bortført fra hjemmet på Fjellhamar.

68-åringen er gift med investor og milliardær Tom Hagen. Forsvinningen ble lenge holdt hemmelig av politiet, på grunn av faren for kvinnens liv.

– Spor kan ha blitt kalde, forringet eller borte, vedgikk politiinspektør Tommy Brøske ved Øst politidistrikt 9. januar.

Fredag morgen opplyste Øst politidistrikt at det har kommet inn 1407 tips i forsvinningssaken.