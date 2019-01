Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold i Telemark og Agder. Årsaken er store snømengder og sterk vind. Været har skapt trafikkaos flere steder.

Sperret E6 ved Son

Ved 19-tiden var både E6 syd for Son utenfor Moss i Østfold og E 18 ved Landgangen helt eller delvis sperret på grunn av en vogntog med problemer.

Trafikken sto da begge steder. E6 ble åpnet igjen rundt klokken 20.00. På E18 ved Langgangen var sydgående felt en periode stengt. Også der går trafikken nå normalt.

Politiet

Snøras over veien på Sørlandet

18.35 gikk det også et snøras over fylkesvei 403 mellom Vennesla og Iveland. To biler sto fast og tre til fire biler trengte hjelp. Ifølge politiet ble det ikke meldt om personskade.

Skredet er ca. 60-100 meter, og veien er stengt. Ingen er savnet.

– Det er ikke ofte vi opplever noe slikt. Dette er sjeldent, sier Dagfinn Fløystad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen til Fevennen.

Iveland: Da er bilene tatt ut av skredområdet og tilbakelevert til bileiere. Bilene var kjørbare. Politiet avslutter på stedet. . Alle personer er ivaretatt. Vegen er brøytet. Trafikk som sto og ventet er sluppet forbi. Statens Vegvesen vurderer forholdene videre. — Politiet i Agder (@politiagder) January 31, 2019

Vogntog med store problemer

Ved 20-tiden meldte politiet om vogntog av veien på E18 ved Bamble og vogntog med problemer nord for Tvedestrand. En kjapp opptelling viser at politiet de siste seks timene minst har varslet om 11 vogntog som har hatt problemer i Telemark og Agder.

Snøen har skapt store problemer på Sørlandet i hele dag.

#E18. Aust-Agder. Kl. 1940. Melding om vogntog med problemer ved Songedumpa. Østgående retning. Redusert fremkommelighet. — Politiet i Agder (@politiagder) January 31, 2019

#Lanner #Langgangen nytt vogntog står fast. Trafikken er sperret i sydgående retning. Tungberger er ikke langt unna — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) January 31, 2019

– To kjøretøy har kollidert front mot front. Uvisst skadeomfang. To personer blir sjekket av ambulansepersonell, opplyste politiet til Fædrelandsvennen tidligere i dag.

Ulykken skjedde like etter klokken 12 i Songebukta i Arendal og hendelsesforløpet er ikke kjent. En av personene er sendt til sykehus.

Kjedekollisjon

På E18 ved Lillesand kolliderte fire kjøretøy i en kjedekollisjon tidligere i dag.

– Alle involverte personer er sjekket av Helse, og er friskmeldt på stedet. Snakk om lav hastighet og kun mindre materielle skader på kjøretøy, skriver Politiet i Agder på Twitter.

På E39 i Mandal har flere vogntog stått fast i veikanten. De behøver hjelp for å komme seg opp bakkene, opplyser politiet til Fædrelandsvennen.

– Det er utfordrende kjøreforhold på stedet og en del kø, opplyser operasjonsleder Lars Hyberg ved Agder politidistrikt.

To trailere har også stått fast i vestgående retning i Trybakkene i Søgne, utenfor Kristiansand. Vogntogene har slitt i bakkene i Lyngdal. Dette skriver Fædrelandsvennen.

Meteorologisk institutt

Flere trafikkuhell i Nedre Buskerud

Snøværet førte også til flere trafikkuhell på E134 i Nedre Buskerud onsdag ettermiddag. Både ved Steinberg og Fiskum i Øvre Eiker har det ifølge politiet vært trafikkulykker som har forårsaket trafikale problemer.

Tre kjøretøyer var involvert i en ulykke i nærheten av Langebru Gjestegård, noe som førte til sperret veibane. I Fiskum var en ambulanse og en personbil involvert. Det var ingen pasient i ambulansen og ble ingen personskade.

Det meldes også om utforkjøringer i samme område.