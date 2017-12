– I Danmark er Julenissen kjent for å komme fra Grønland. Men i andre land forbinder man ham med Finland, sier Lykke Geisler Yakaboylu til Danmarks Radio.

Direktøren for Visit Greenland fortsetter:

– Det sirkuset finnene har, kan vi ikke konkurrere med.

Lykke Geisler Yakaboylu er ikke noen dårlig taper:

– Det er flott for dem, men jeg synes det er et sirkus. Jeg har vært der, så jeg kjenner konseptet, og det er vanskelig å konkurrere med.

Rapp, Ole Magnus

Danske barn kaller Julenissen for Julemanden, og i mange generasjoner har de vokst opp med troen på at han kommer fra Grønland. For myndighetene som markedsfører Grønland som reiselivsmål, var nissen en del av merkevarebyggingen.

På 1980-tallet hadde dansk fjernsyn en adventsserie kalt Nissebanden. Opptakene ble gjort i byen Uummannaq, og fortsatt kommer det turister som kjenner seg igjen.

Også byen Ilulissat har hatt et julenissekontor, med en stor postkasse for brev til julenissen.

Midt på 1990-tallet fikk Julemanden et eget kontor i Nuuk. Der skulle de ansatte svare på alle brevene fra barn.

– Det ble aldri noen økonomisk suksess, så vi ga det opp, sier Yakaboylu.

I stedet vil han satse på opplevelsesturisme, med hundespann og nordlys.

Reiseguide Steffen Fog sier til DR at grønlendere fortsatt mener at nissen er fra Grønland. De bare vil ikke markedsføre hjemlandet slik.

– Når man bor her, er det blasfemi å si noe annet, sier han.

Hansen, Trond / uncomp

Grønlenderne gir seieren til finsk Lappland, der turistnæringen har bygget opp en «Santa Claus Village». Som alternative hjemsteder nevnes Tyrkia, Russland og Nordpolen. Norge, inkludert Nissedal og Drøbak er ikke nevnt med et ord.