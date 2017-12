– Det var veldig ubehagelig, og jeg hadde aldri takket ja til å servere dersom jeg hadde visst om dette. Samtidig var det jo nyttig å se hva slags ukultur det ser ut til å være i deler av norsk arbeidsliv, sier 24-åringen til Fædrelandsvennen.

Det var i begynnelsen av desember at Engedal hadde takket ja til ekstrajobben, der hun skulle servere 23 mannlige julebordgjester i lokalene til et firma i Oslo. 24-åringen var på ingen måter forberedt på at det som møtte henne på julebordet.