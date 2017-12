Fire aktører deler på støtten Islamsk Råd ble fratatt

Den største andelen – 190.000 kroner – går til Muslimsk Dialognettverk, som består av fem muslimske trossamfunn som har brutt ut av Islamsk Råd, skriver Klassekampen.

Senter for flyktningkompetanse og integrering (Sefi) i bydel Gamle Oslo får like mye, mens Muslimsk Union Agder, som fortsatt er med i IRN, får 180.000 kroner. De siste 90.000 går til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen.

Utbetalingene til Islamsk Råd ble stanset i oktober fordi kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ikke lenger har tillit til organisasjonen. Måneden etter ble midlene lyst ut for ny fordeling til andre aktører som vil fremme religionsdialog.

– Det vi har vært veldig opptatt av, er at vi ikke ønsker å kutte i støtten til religionsdialog. Tvert imot ønsker vi å styrke den, sier Helleland.

Muslimsk Dialognettverk er den største av de fire aktørene som nå får støtte. Et konkret tiltak fra nettverket er å kurse muslimske ledere om sosial kontroll og hvordan moskeene kan forebygge dette.