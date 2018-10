Livsmestring på vei inn i skolen: Her kurses ungdom i å takle bekymringer

– Hvordan vi tenker påvirker følelsene våre. Er det vi tenker riktig? Kan vi kvalitetssikre tankene vi har?

Lærer Taran Leifson vandrer blant elevene som sitter gruppevis i klasserommet på Drømtorp vgs. i Ski i Akershus.

– I denne timen skal vi også snakke om hvilke tanker som ikke er så hensiktsmessige, sier hun.

Kurset Tankekraft står på timeplanen for førsteårselevene for sjette gang denne høsten. Ute er det grå oktobermandag, men elevene er engasjerte.

De får beskjed om å diskutere forskjellen på bekymringstanker og grubletanker. Og repetere forskjellen på selvfølelse og selvtillit fra forrige gang.

– Hva slags bekymringstanker har ungdom, spør læreren.

– Vi kan være bekymret for om man ser bra ut, foreslår én.

Tor Stenersen

Fakta: Livsmestring skal inn i skolen i 2020 Livsmestring skal inn som et tverrfaglig tema i skolen og blant annet belyse psykisk helse, seksualitet og kjønn, mediebruk, forbruk og personlig økonomi.

Demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, er de to andre tverrfaglige temaene. Disse tre temaene er ikke egne fag, men temaer som skal gå på tvers av fag.

Når det gjelder livsmestring, skal elevene jobbe med verdivalg, betydningen av å finne en mening med livet, mellommenneskelige relasjoner, å sette grenser, respektere andres grenser og å håndtere tanker, følelser og relasjoner.

I læreplaner for fag vil arbeidet med psykisk helse for eksempel være stressmestring og å sette seg inn i bruk og konsekvenser av sosiale medier. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Kurses i å mestre livet

Livsmestring og folkehelse skal inn i læreplanene i 2020, ikke som et eget fag, men et tverrfaglig tema. Men allerede nå kurses elever i psykologisk førstehjelp og mestring av hverdagen flere steder i landet.

Bærum kommune samarbeider for eksempel med professor Mari Rege ved Handelshøgskolen UiS og Læringsmiljøsenteret i Stavanger om forskningsprosjektet Robust.

– Halvparten av alle 8. trinns elever på 11 ungdomsskoler får opplæring i livsmestring én time i uken i 20 uker. Resten er kontrollgrupper og undervises i filosofi og retorikk. I 10. klasse bytter gruppene. Hensikten er å styrke elevenes evne til å håndtere utfordringer ved å øke sosial og emosjonell kompetanse. En hypotese er at elevenes motivasjon for skolearbeidet også vil øke, sier kommunalsjef for oppvekst og skole, Siv Herikstad.

Ifølge seniorrådgiver Dag Johannes Sunde i Utdanningsdirektoratet jobber skoler i blant annet Hordaland og Sogn og Fjordane med det som kalles growth mindset; en måte å tenke på som fører til forandring. Å jobbe med tankens muligheter sprer seg over hele landet.

– Livsmestring kan også være å betale regningene sine i tide, etablere gode relasjoner eller takle stress og utfordringer, sier Sunde.

Unngår negativ tankespiral

Gjennom programmet Tankekraft, som brukes på Drømtorp og ni videregående skoler i Østfold, trenes elevene i å takle problemer og vanskelige følelser. Slik skal de unngå å havne i en spiral av negative tanker, noe som lett kan skje i ungdomsårene.

– Det er lett å bare tenke på én måte i vanskelige situasjoner, sier forsker Gry Anette Sælid ved Folkehelseinstituttet.

Hun leder en treårig undersøkelse som skal se om denne norske metoden på sikt gir ungdommene mer motstandskraft.

Fakta: Skal måle effekten på sikt Tankekraft er en kognitiv metode for livsmestring og handler om hvordan man tenker i gitte situasjoner. Kurset er utviklet av psykolog Trygve Børve. I to ganger 45 minutter fordelt på ti uker lærer elevene i videregående skole å takle alt fra foreldrenes krangling, kjærlighetssorg og skilsmisse til sykdom i familien og utfordringer på skolen. Målet er å lære elevene å ikke gå inn i negative tanker som kan øke når de møter problemer. Forsker Gry Anette Sælid ved Folkehelseinstituttet leder en treårig undersøkelse av metoden sammen med blant andre professor i psykologi, Arne Holte. Undersøkelsen skal publiseres i 2020.

Forskning har vist at slik mental trening har effekt på ungdom som har angst og depresjon, ifølge Gry Anette Sælid. Nå ser Folkehelseinstituttet på om tilsvarende treningsprogram kan hjelpe ungdom som ikke er under behandling.

Under studien vil forskerne foreta målinger av elevene seks ganger i året over en treårsperiode.

– De vil bli spurt om hvordan de opplever stress, tristhet og livskvalitet. Vi ønsker å finne ut om de takler utfordringer bedre i etterkant av kurset. Vi vil også se på om kursinnholdet bidrar til at elevene reduserer angst- og depresjonssymptomer og dermed øker selvfølelsen og livskvaliteten, sier Sælid.

Tor Stenersen

Lærer å merke seg det positive

Dina Wold Amundsen, Emilie Lauvli og Peder August Norløff Nystrøm går i første klasse på Medier og kommunikasjon på Drømtorp. De synes kurstimene har gjort dem mer oppmerksomme på hvordan tankene kan påvirkes i spesielle situasjoner.

At de får undervisningen allerede i starten av videregående, synes de er fint. Da kan de kan ta med seg teknikkene til de neste årene på videregående.

– Ofte preller det positive av på oss, mens det negative går rett inn. Vi lærer å ta de positive tingene mer til oss, sier Emilie.

– Noen er sterkere mentalt enn andre, men alle kan ha god nytte av disse teknikkene, sier Dina.

– Vi kan mer enn vi tror om dette, fra vår egen erfaring. Kurset lærer oss å bli mer bevisste, mener Peder.

De forteller at de får øvelser som skal gjøres til neste time – for eksempel be en venn nevne tre grunner til at han/hun har dem som venn.

– Vi skal tenke mer på at folk setter pris på oss. Det gir bedre selvtillit og selvfølelse.