Politiet har funnet stjålet bil etter ran i Rygge

Gjerningspersonene, som politiet mistenker er to menn, stakk av i parets Mercedes ML etter ranet.

Fredag opplyser påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt, til Dagbladet at bilen er funnet i skogen et sted mellom Svinesund og Strömstad i Sverige.

Politiet har gjennomført søk med hund i nærheten, uten at det førte til at gjerningspersonene ble funnet. De samarbeider nå med svensk politi for å finne personene bak ranet.

Ekteparet lå å sov da gjerningspersonene slo til. Kvinnen kom fra det uten alvorlige skader, mens ektemannen ble liggende flere dager på intensivavdelingen. Han er nå ved bevissthet, men har omfattende skader etter ranet hvor det ble brukt øks og balltre.

I tillegg til bilen ble en pistol, smykker og en stor sum kontanter stjålet.

Politiet mistenker at ranet mot ekteparet ikke var tilfeldig. Det samme mener ektemannen. Ifølge politiadvokaten jobber mannen med kjøp og salg av båter. Politiet mener at noen kan ha visst at det derfor befant seg en stor sum kontanter i huset på et gitt tidspunkt.