75-åring siktet for å ha tent på nabo

Episoden fant sted 6. april i år. I en bydel i Bergen fant brannvesenet en mann i 50-årene hardt skadet. Mannen er til daglig avhengig av rullator, ifølge Bergens Tidende.

Mannens 75 år gamle nabo ble pågrepet og varetektsfengslet, og mandag ble fengslingen forlenget med fire nye uker. Mannen i 50-årene fortsatt innlagt på sykehus.

– Han kom til sykehus med tredjegrads forbrenningsskader. Legene fryktet at hånden måtte amputeres. Men heldigvis ser det ut til at det ikke er nødvendig. Fornærmede er fortsatt for svekket til å avhøres, sier politiadvokat Trond Eide i Vest politidistrikt.

Han sier det har vært en konflikt mellom siktede og fornærmede.

Ifølge Bergensavisen viser Bergen tingrett til at det er flere tekniske bevis, samt vitnebevis, som sannsynliggjør at 75-åringen har utsatt naboen for vold og satt fyr på ham.

Ifølge mannens forsvarer Jan Magne Isaksen tar siktede varetektsoppholdet tungt.

– Han husker svært lite av hendelsen og har problemer med å tro at han har gjort det han er siktet for, sier Isaksen. Han kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.