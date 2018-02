Grande vet ikke om hun vil se Utøya-filmen

– Jeg må tenke litt på om jeg orker det, for det føles fortsatt veldig nært, sier Grande til NTB.

Mandag ettermiddag har Erik Poppes film «Utøya 22. juli» verdenspremière på den internasjonale filmfestivalen i Berlin. Norsk premiere er 9. mars.

Kulturministeren sier hun syns det er bra at filmen ble laget.

– Men så tror jeg at alle må tenke med seg selv hva man orker. Det må hver enkelt bestemme selv, sier hun.

Grande: Poppe har behandlet med respekt

Selv har hun ennå ikke bestemt seg.

– Men ut fra det jeg har hørt til nå, har Erik Poppe gjort en fantastisk jobb med å behandle dette med respekt, forberede oss på hva han har laget, sånn at vi vet hva det faktisk er, og sørge for dialog. Jeg stoler på at han har gjort dette med respekt, sier Grande.

Kulturministeren var på besøk i Berlin søndag for å møte norsk filmbransje i forbindelse med festivalen.

«Utøya 22. juli» er den første dramatiseringen av det brutale terrorangrepet mot AUFs sommerleir 22. juli 2011, der 69 mennesker, de fleste ungdommer, ble drept.

Blant etterlatte og overlevende etter terroren har meningene vært delte om prosjektet, og flere mener filmen kommer for tidlig.