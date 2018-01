Gjennom Aftenposten kommer advokat Patrick Lundevall-Unger med en personlig appell til Farouk Abdulhak (30), som er siktet for drapet på Martine Vik Magnussen.

14. mars er det ti år siden den norske studenten fra Nesøya i Asker ble funnet voldtatt og drept i London. Farouk Abdulhak er eneste mistenkte i saken, og er etterlyst over hele verden og lever i Jemen, beskyttet blant annet av sin far, milliardæren Shaher Abdulhak.

En personlig appell

«I enkelte tilfeller kan ikke urettferdighet forhindres. Men i Martines tilfelle kan rettferdighet skje. Jeg ønsker å finne ut hva som skjedde mellom dere, og jeg, Patrick, ber deg ta kontakt med meg for en samtale om saken. En samtale mellom oss kan finne sted når og hvor som helst» er Lundevall-Ungers appell.

Onsdag skrev Aftenposten at han har mottatt en trussel som han oppfatter dithen at han bør slutte i Martine-stiftelsen. Nå er han i dialog med kilder om et møte med drapssiktede Farouk Abdulhak, og håper det kan skje før tiårsmarkeringen for drapet.

– Hvorfor kommer du med en personlig appell til siktede Abdulhak?

– Jeg er advokat og oppriktig opptatt av grunnleggende rettferdighet både på det faglige og personlige plan. Dessuten er jeg medmenneske, og til tross for at jeg ikke selv har barn, motiveres jeg sterkt av Odd Petter Magnussens utrettelige kamp for sin datter.

Fakta: Drapet på Martine Vik Magnussen (23) Martine Vik Magnussen (23) fra Nesøya i Asker gikk på Regent’s College i London og ble funnet død 16. mars 2008, i kjelleren i blokken der medstudenten Farouk Abdulhak bodde. Martine Vik Magnussen ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested sammen med Abdulhak. Han forlot Storbritannia dagen etter at Martine forsvant. Britisk politi har etterlyst ham for å ha voldtatt og drept Magnussen. Britiske myndigheter har ingen utleveringsavtale med Jemen. Kilde: NTB

Det er gjort flere forsøk gjennom årene for å få den drapssiktede til frivillig å komme til Storbritannia, slik at han kan forklare seg for Scotland Yard og eventuelt stilles for retten.

– Hvorfor skulle han komme dere i møte nå?

– Nær sagt alt har vært forsøkt i denne saken. Dette er et personlig og ekte forsøk fra min side på å legge saken på det individuelle plan, hvor saken egentlig hører hjemme. Jeg håper saken kan finne sin løsning gjennom dette initiativet. Helst med ham i Jemen eller med faren i Kairo, der han nå bor.

Tror på møte med drapssiktet

– Hvor realistisk er det egentlig å få i stand et møte med drapssiktede?

– Det sies at Houthi-bevegelsen er ansvarlig for mistenktes sikkerhetssituasjon. Hvis de mot penger beskytter en person som er internasjonalt ettersøkt for drap, anses det å stå i sterk konflikt med den offisielle verdiplattform houthiene har. Mye tyder på at siktedes sikkerhetssituasjon nå er forverret etter at landets tidligere president Saleh ble drept i desember 2017. Saleh har i alle år vært familien Abdulhaks sterke støttespiller. Alt dette tilsammen bidrar til vår optimisme.

– Er det andre grunner til at et møte kan finne sted?

– Martines far er de siste par årene blitt kontaktet av begge parter i den jemenittiske konflikten for tilrettelegging av fredssamtaler i Norge, og jeg har selv hatt møter i Paris med tidligere president i Jemen, Ali Naser, i denne sammenheng. Også på dette hold snakkes det om nødvendigheten av rettferdighet i denne saken. Det er også fra norske myndigheter offisielt uttalt at den uløste Martine-saken legger en demper på det bilaterale forhold mellom Jemen og Norge.

London-høring om Martine-saken i 2010: Foreldrene visste ikke om omfattende brutalitet

Den eneste som kan fortelle

Rolf Øhman

Odd Petter Magnussen er glad for stiftelsens initiativ.

– Når vi nå nærmer oss 10-årsdagen er det maktpåliggende for vår familie i det minste å få vite dette. Det er mange ubesvarte spørsmål. Abdulhak er den eneste som kan fortelle, den eneste som kan gi advokat Lundevall-Unger og vår familie innblikk i hva som skjedde på en for mistenkte trygg og god måte. Dette burde mistenkte under omstendighetene nå kunne bidra til, og utgjør den primære hensikten med et personlig møte som dette, sier Odd Petter Magnussen.

– Kan du akseptere et slikt møte uten betingelser?

– Lundevall-Ungers sikkerhet må jo være en forutsetning. Men det er klart at et underliggende motiv i samtalen vil være å få til et klima hvor vi kan håpe at siktede er motivert for å gjøre seg tilgjengelig for britiske myndigheter i Storbritannia. Så kan det jo være aktuelt å spørre ham hva som skal til for at han kan ta en eventuell straff og bli en fri mann mens han enda har livet foran seg. Alternativet er å leve som ettersøkt mann over hele verden i et stadig mer uforutsigbart scenario i Jemen.

