Pressekonferanse om varslingene i Høyre: – Vi har sviktet

– Vi har sviktet. Det kommer jeg aldri til å få beklaget ofte nok eller dypt nok, sier fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, under pressekonferansen tirsdag ettermiddag.

Hun bedyret at tidligere leder Kristian Tonning Riise er blitt konfrontert med oppførselen sin gjennom årene.

– Kristian Tonning Riise har vært uærlig i svarene sine. Det har virket som han skjerpet seg i perioder. Hvis vi hadde visst det vi vet nå, hadde Kristian vært ute for lengst, sier Bruflot.

Hun omtaler det som er kommet frem de siste dagene som «sjokkerende».

– Det har nå kommet totalt 15 varsler. Ti av dem gjelder Kristian Tonning Riise, sier generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset.

Videre sier han at det er forskjellige personer det er varslet om blant de fem siste varslene, og at det også er stor variasjon i type saker blant disse varslene.

– Det er til dels alvorlige saker, svarer Aarset på spørsmål om det kan være straffbare handlinger det er blitt varslet om.

Bruflot omtaler maktkamper i Unge Høyre, spesielt i forkant av ledervalget i 2016, og mener at rykter kan ha blitt brukt for å sverte Tonning Riise. Hun frykter også at falske rykter kan ha ført til at hun kan ha ignorert reelle varsler.

– Jeg er redd for at noen har sagt ifra til meg og at jeg ikke har tatt det på alvor. Jeg tror og håper ikke det, men hele denne saken har gjort meg i tvil. For jeg har vært nestlederen hans i tre og et halvt år, og jeg synes at det er vanskelig at jeg ikke skal ha visst, sier en tydelig berørt Bruflot.

For å sikre at varslerne blir ivaretatt i fremtiden, vil Unge Høyre opprette to stillinger med egne kontaktpersoner utenfor organisasjonen og sørge for at terskelen for å varsle er så lav som mulig, opplyste Aarset. Partiet vil også innføre rutiner for å få dokumentert og skrevet ned varslene.

Tirsdag ettermiddag klokken 17 avholdt generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, og fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, en pressekonferanse for å orientere om varslingssakene i organisasjonen.

– Unge Høyre og Høyre har de siste dagene jobbet aktivt for å få oversikt over sakene som er meldt inn og å ivareta varslerne på best mulig måte. Det innebærer også at varslerne har fått tilbud om juridisk bistand og profesjonell helsehjelp, het det i en pressemelding fra partiet i forkant av pressekonferansen.

Sent på kvelden onsdag 10. januar meldte Kristian Tonning Riise selv at han trakk seg som leder i Unge Høyre. Han sa da at han har gjort ting i sin ungdomstid som han skulle ønske var ugjort og at #metoo har vært en vekker for ham. Unge Høyre hevdet da at de ikke hadde fått noen varsler om Tonning Riise, men i etterkant avdekket Aftenposten at de hadde mottatt flere varsler.

I dagene etter har det kommet en rekke varsler mot den tidligere lederen i Unge Høyre og flere andre.

I kjølvannet av skandalen innrømmet Unge Høyres generalsekretær Maria Barstad Sanner at det har vært en ukultur i partiet. Blant annet har det blitt avslørt at det er blitt servert sprit til mindreårige i organisasjonen og at flere fylkeslag har nektet Tonning Riise å være alene med unge jenter uten at det har fått følger for den tidligere lederen.

Både Tonning Riise og generalsekretær Sanner er nå sykmeldt.