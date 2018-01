Dømt til syv års fengsel for tre voldtekter av kjæresten på én natt

Ankesaken i Gulating lagmannsrett endte med at mannen i 30-årene fikk skjerpet straffen til syv års fengsel for gjentatte voldtekter i en bolig på Askøy høsten 2016, skriver Bergens Tidende.

Kvinnen som ble utsatt for voldtektene er i 40-årene, og de to skal ha blitt kjærester våren 2015. I retten hadde de ulike syn på hvilket forhold de egentlig hadde.

Lagmannsretten har nå fant mannen skyldig etter tiltalen og straffen ble betraktelig skjerpet: I en enstemmig dom er retten kommet til syv års fengsel som det riktige.

– På det groveste

Tiltalte må også betale 200.000 kroner i oppreisning til kvinnen, 20.000 kroner mer enn i tingrettens dom.

– Tiltalte har på det groveste mishandlet og voldtatt fornærmede, som var hans kjæreste, over en periode på åtte timer, heter det i den ferske dommen.

I tillegg er mannen for alltid ilagt forbud mot «enhver kontakt» med kvinnen.

Mannen er frifunnet for en tiltalepost om bruk av amfetamin, men dømt og for uriktige opplysninger til politiet. Han anmeldte nemlig kvinnen for å ha voldtatt ham flere ganger, en sak som ble henlagt av politiet.

Lagmannsretten anser anmeldelsen som «en fortsatt trakassering av fornærmede, (...) der tiltalte fremstiller seg som den svake part i forholdet.»

Tiltaltes advokat, Knut Ove Soltvedt, hadde onsdag ettermiddag hverken fått anledning til å studere dommen nærmere eller informere tiltalte om utfallet. Det er derfor uklart hvorvidt dommen vil bli anket.