«Bane Nor har bestemt at pendlerkortene i parkeringshuset på Lillestrøm skal begrenses og legges ut etter førstemann-til-mølla-prinsippet den første hver måned.

Dette nærmer seg mer og mer et lotteri der småbarnsfamiliene er dømt til å tape. For hvem har vel tid til å stå i denne timelange køen grytidlig om morgenen? Ikke den som skal levere i barnehagen først, i alle fall,» skriver Linda Mari Holøien, som er kunde hos jernbanen, i et leserinnlegg.

Torsdag morgen sto hun igjen i kø, i en time, i 16 kuldegrader, sammen med Vidar Seland som filmet køen (se videoen i toppen av saken).

Strekningen Asker-Lillestrøm er blitt en kjempesuksess for NSB, der folk som reiser til og fra de store stasjonene kan kaste rutetabellen. Det kommer tog hele tiden.

Etableringen av en moderne stasjon og en reisetid på drøyt 10 minutter til Oslo S har også gitt tilflytting til Lillestrøm og omegn.

Mange ønsker å kjøre hit med bil, for å reise det siste stykket med tog.

Det har gitt et stort press på parkeringsplassene, som Bane Nor forsøker å regulere blant annet ved å heve prisene på dagparkering og P-plasser for pendlere.

Vidar Seland

Bane Nor: Ser problemet på Lillestrøm

– Også vi er bekymret for situasjonen, sier direktør for stasjoner i Bane Nor Eiendom, Knut Ø. Ruud Johansen, til Aftenposten.

Han sier de nå har færre plasser å selge, totalt bare 320:

– Tidligere har vi kunnet selge enda flere fordi etterspørselen ikke har vært så stor. Men nå vil flere av de andre eierne av huset selge til flere brukere. Da er presset blitt større, sier Ruud Johansen.

– Vi vil gjerne prøve, men vi har ikke noen god løsning på dette i dag. Og vi kan ikke behovsprøve P-plassene. Hvis vi hadde lagt ut plassene på salget via P-appen vår ville trykket bare flyttet seg dit, sier han.

I dag koster det 300 kroner i måneden for å stå inne på Lillestrøm, og 250 kroner ute for pendlerparkering.

I noen pressområder burde prisen kanskje vært høyere, som i Asker, Drammen og Lillestrøm, har Ruud Johansen opplyst til Aftenposten.

Kjøper ikke alle Holøiens argumenter

«Da jeg ikke hadde barn og bodde i Oslo, gikk jeg til og fra jobb. Folk uten barn kan tilpasse seg. Så hvorfor er det alltid de som stikker av med seieren i parkeringslotteriet?» skriver Holøien også.

– Ruud Johansen, hvilken hilsen har du til henne?

– Vi skal gjøre det vi kan for kanskje å finne en ny løsning. Men at man som én av to i familien må stå i en kø hver måned, er ikke et godt argument i seg selv. Vi har ikke utømmelig med plasser.