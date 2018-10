Hareide-fløy i Rogaland KrF vil ha ombytte av fire delegater

Likevel skal de 16 delegatene mandag kveld samles til telefonmøte klokken 19, får NTB opplyst.

Det eneste punktet på dagsordenen er e-posten som ble sendt søndag kveld, signert fem av de røde delegatene som ble vraket på fylkesårsmøtet. I brevet ber de om at fire «blå» delegater byttes ut med fire «røde».

Rogaland KrF er det eneste fylkeslaget som så langt ikke har valgt en representativ delegasjon til landsmøtet. 15 av 16 delegater støtter et regjeringssamarbeid med høyresiden. Trass i at nesten en tredjedel av fylkesårsmøtet støtter partileder Knut Arild Hareides råd om samarbeid med Ap og Sp, fikk denne siden bare én delegat. De etterfølgende fylkesårsmøtene har valgt å sende delegater som speiler meningsforskjellene.

I brevet oppfordres delegasjonen til å bli mer representativ.

–Den beste måten å få det til på er antagelig om det meldes forfall fra tilstrekkelig mange blå til at fire røde kommer inn fra varaplass til fast plass i delegasjonen, heter det.

– Utelukket

Men det kommer ikke til å skje, mener tidligere stortingsrepresentant Geir Toskedal, som er blant de 15 delegatene på blå side.

– Valget av delegater skjedde på lovlig vis, i henhold til det reglementet vi alltid bruker, sier Toskedal til NTB.

– Vi har ingen mulighet til å endre på dette, slår han fast.

For hans egen del er det helt utenkelig å bli hjemme, føyer han til.

Heller ikke Mirjam Ystebø fra Kvitsøy KrF har planer om å trekke seg.

– Vi står for vårt valg. Jeg ser ingen grunn til å endre syn, sier hun.

– Tror du noen kommer til å skifte mening, etter all støyen som har vært rundt Rogaland-delegasjonen?

– Nei, jeg tror ikke det. Men det er klart, det er jo opp til den enkelte å gjøre nye vurderinger underveis, sier Ystebø.

Bønn fra Hedmark

I en SMS til Rogaland-leder Oddny Helen Turøy har også fylkesleder i Hedmark KrF, Oluf Maurud, spurt om delegatene fra Rogaland kan stemme i tråd med resultatet av avstemningen, skriver Stavanger Aftenblad.

Maurud skriver i tekstmeldingen at han mener det er bedre at mindretallet blir bedre representert enn at andre fylkeslag begynner å endre for å «kompensere» for det som skjedde i Rogaland KrF. Han skriver også at han er opptatt av at sluttresultatet oppfattes legitimt.

Turøy sier til avisen at hun ikke kan pålegge delegatene å stemme annerledes enn det de ble valgt på.

– Da måtte vi ha hatt et nytt fylkesårsmøte som hadde sagt noe annerledes. Det kommer vi ikke til å ha. Delegatene våre er valgt på ubundet mandat, men vi har ikke tatt kontakt med noen for å høre om de vil endre stemmegivningen sin, sier fylkeslederen.

Bestemmer selv

Partiledelsen står på hver sin side i veivalget, men er enige i at valget av delegasjonen fra Rogaland skjedde innenfor regelverkets rammer.

– Rogaland har gjort sitt legitime valg. Jeg hadde ønsket at flere skulle støttet mitt syn i delegasjonen. Vi har gitt vårt råd, men det er fylkene som bestemmer dette, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

Andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier at det er opp til Rogalands delegasjon å håndtere utfordringene om å justere på delegasjonen.

– De har hatt et legitimt årsmøte. Vi ønsker delegasjoner som speiler årsmøtene, men de har valgt og sånn er det, sier Ropstad.

Kampen om delegatene

Etter helgens mange fylkesårsmøter er kampen mellom de to fløyene fortsatt svært jevn. 163 av 190 landsmøtedelegater er nå klare. Det ser nå ut til at 72 av delegatene sier ja til et samarbeid med Ap og Sp, mens 65 delegater vil starte sonderinger med Høyre, Venstre og Frp.

Mandag skal lokallagene i Oslo, Vestfold og Akershus velge sine delegater. Østfold er sist ut med sitt ekstraordinære årsmøte tirsdag.