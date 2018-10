DNM har meldt fra om to markeringer‚ en på Fisketorget i Fredrikstad fra klokken 10 til 12 lørdag og i Dronningens gate i Moss fra klokken 13 til 15, opplyser politiet til Filter Nyheter.

Politiet kaller inn ekstramannskaper til Østfold i forbindelse med markeringen. De sier aktivistene skal stå med faner og løpesedler på angitt sted, uten marsj/demonstrasjonstog, og er blitt nektet å opptre med skjold og hjelmer.

Ordføreren i Moss, Hanne Tollerud (Ap), sier det er høyst motvillig at kommunen aksepterer gjennomføringen av den varslede markeringen.

– Ikke velkommen

– Organisasjonen er ikke velkommen og vi ønsker dem ikke hit. I Moss er vi krystallklare på at vi vil ha et raust, inkluderende og mangfoldig samfunn, men så lenge organisasjonen er lovlig er det ytringsfriheten og det juridiske som avgjør, skriver Tollerud i en pressemelding.

Hun opplyser at rådhuset kommer til å heise regnbueflagget for å «gi et tydelig signal til alle om hvilke verdier vi setter høyest i Moss».