Forstander for Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, sier at han er skuffet over at kommunene ikke aktivt bruker de virkemidlene de har som grunneier til å stanse nynazistene:

– Straffeloven slår fast at det faktisk ikke er forbudt å diskriminere på politisk grunnlag. Kommunen er derfor i en situasjon hvor de ikke må tillate bruk av torget sitt. DNMs propaganda er hatefull og straffbar etter straffelovens §185, sier Kohn, som også er 2. nestleder i Antirasistisk senter.

Fredrikstad og Moss

DNM har meldt fra om to markeringer‚ en på Fisketorget i Fredrikstad og i Dronningens gate i Moss på ettermiddagen, opplyser politiet til Filter Nyheter.

Politiet kaller inn ekstramannskaper til Østfold i forbindelse med markeringen.

De sier aktivistene skal stå med faner og løpesedler på angitt sted, uten marsj/demonstrasjonstog, og er blitt nektet å opptre med skjold og hjelmer.

– Vi har ressurser nok til å ta oss av sikkerheten, sier politiinspektør Jan Eivind Myklatun, stabssjef i Øst politidistrikt, som har tatt høyde for motdemonstranter.

Politiet tror også det kan komme svenske nynazister til Østfold lørdag.

Ordføreren i Moss, Hanne Tollerud (Ap), sier det er høyst motvillig at kommunen aksepterer gjennomføringen av den varslede markeringen.

– Ikke velkommen

– Organisasjonen er ikke velkommen og vi ønsker dem ikke hit. I Moss er vi krystallklare på at vi vil ha et raust, inkluderende og mangfoldig samfunn, men så lenge organisasjonen er lovlig er det ytringsfriheten og det juridiske som avgjør, skriver Tollerud i en pressemelding.

Hun opplyser at rådhuset kommer til å heise regnbueflagget for å «gi et tydelig signal til alle om hvilke verdier vi setter høyest i Moss».

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård sier at også de vurderer å heise regnbueflagget:

– Etter at kommunen ga tillatelse til å bruke Fiskebrygga lørdag har vi sett på hvilket reglement vi i fremtiden kan bruke for å avslå slike søknader, sier Nygård.