Kripos: Kongo-oppdrag kan straffes i Norge

Kripos vil vurdere en undersøkelse av oppdragene knyttet til sikkerhetsselskapet SIG Uganda, som Tjostolv Moland og Joshua French var aktive i før de dro inn til Kongo, på den fatale turen i mai 2009.

VG får fra flere kilder bekreftet at Joshua French vedgår at oppdragene til selskapet var skarpere enn det man tidligere kjente til. French og Moland var ikke på «guttetur»; de skal ha vært proffe leiesoldater på oppdrag i Kongo og hadde også tidligere hatt skarpe oppdrag inne i Kongo.

«Dersom VGs opplysninger er korrekte, vil handlinger som omtales etter omstendighetene kunne rammes av norsk straffelov», skriver Kripos til VG etter at retts- og påtaleenheten har gjennomgått de nye opplysningene.

De legger til at det er for tidlig å si om dette skal undersøkes nærmere, og at det i så tilfelle må tas en sammensatt vurdering.

Avviser

Joshua French ønsker ikke å kommentere saken og viser til sin advokat Hans Marius Graasvold, som har fått uttalelsene fra Kripos og ekspertene oversendt på e-post.

«French avviser at han skal ha utført handlinger som er straffbare, det være seg i utlandet eller i Norge. Utover dette har han ingen kommentarer», skriver Graasvold til VG.

Joshua French (36) startet sammen med nå avdøde Tjostolv Moland et sikkerhetsselskap i Uganda. French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, siktet for drapet.

Året etter ble begge dømt til døden. Moland ble funnet død i cellen i 2013. 17. mai i fjor ble French overført til Norge. Ifølge daværende utenriksminister Børge Brende (H) ble French overført på humanitært grunnlag.