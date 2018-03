Mannen erkjente ikke skyld, men Hedmarken tingrett mener han har slått skoleeleven, skriver Hamar Arbeiderblad.

Jenta hadde klatret opp på et brannskap, og for å få henne ned igjen brukte mannen ei list for å «kakke henne» på skuldra, forklarte han i retten.

Jenta kom hjem fra skolen og fortalte foreldrene sine om det som hadde skjedd, og hun hadde et rødt merke over ryggen som de tok bilde av.

Selv om volden ikke var grov, mener retten det er skjerpende at det var et sju år gammelt barn som ble tildelt slaget.