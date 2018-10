Det gamle kirkerommet er fylt med biljardbord, leker og fotballspill. Innerst i lokalet en krok hvor rom-barn får leksehjelp foran tavlen hvor det er skrevet med kritt: «Lekser er gøy».

Siden januar 2018 har Gamlebyen kirke i Oslo vært norske roms kulturhus; Romano kher. Det er resultat av den norske stats oppreisning for rom-minoriteten i Norge, etter at statsminister Erna Solberg i 2015 ga en offentlig unnskyldning for diskrimineringen de har vært utsatt for.