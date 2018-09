Terrortiltalt ingeniør dømt til fengsel i to og et halvt år

Den 51 år gamle mannen delte en bombeoppskrift på et jihadistisk-nettforum.

Ifølge tiltalen oppfordret han i november 2018 også til å angripe pilotene som tjenestegjør i Assad-regimets flyvåpen.

51-åringen er utdannet mekanisk ingeniør fra Irak og ble i 2012 ansatt i Aker Solutions. Han ble suspendert 11. mai 2015 i forbindelse med at han ble pågrepet av politiet.

Bakgrunnen for politiets aksjon var varsel 10. april 2015 fra Aker Solutions om funn av bekymringsfullt materiale hos tiltalte som ansatt ingeniør i bedriften.

Etterforskningen avdekket ifølge påtalemyndigheten at tiltalte hadde vært svært aktiv på sosiale medier, blant annet i et jihadistisk nettforum som støtter IS, en betegnelse som står for Den islamske staten av Irak og Levanten.

Skyldte på hacking

Tiltalte har under rettssaken i Asker og Bærum tingrett forklart at ikke alt som er skrevet på nettstedet under hans profil er lagt ut av ham. Han har forklart at han må ha blitt utsatt for hacking, det vil si at andre har «klippet og limt» i tidligere utsagn tiltalte har lagt ut for deretter å ha laget og publisert ytringer i hans navn, står det i dommen.

Retten kan ikke se at det er grunnlag for en mistanke om hacking. 51-åringen ble heller ikke trodd på at han skrev innleggene for å få innpass hos ISIL.

«Retten er av den oppfatning at tiltaltes forklaring om at hans handlinger hadde sin bakgrunn i et forsøk på å bli anerkjent av ISIL for deretter å infiltrere organisasjonen, ikke er troverdig», heter det i dommen.

Dermed ble straffen satt i fengsel i to år og seks måneder. Mannen har allerede sonet 46 dager i varetekt som han vil få fradrag for.