Jens Brock Johansen er overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved Odense Universitetshospital i Danmark. Han leder også det nasjonale hjerteregisteret, som de norske legene nå ønsker seg.

Det har eksistert siden 1982 og har registrert over 100.000 pasienter.

– Også de som har fått implantat i utlandet, blir registrert når de kommer på kontroll. Det betyr for eksempel at en danske på skiferie i Norge blir registrert hvis vedkommende får pacemaker eller ICD hos dere, forteller han i en e-post til Aftenposten.

Pacemakerregistert er en så stor suksess i Danmark at man nå vil ha tilsvarende registre på andre helseområder.

Flere fordeler ved registeret

Brock Johansen forteller at de opprettet pacemakerregisteret for å overvåke fagområdet og behandlingen og være i forkant av uønskede hendelser.

– Hva betyr det for pasientsikkerheten at dere har det?

– Det betyr at vi svært raskt kan identifisere pasienter som kan ha problemer. Da en type hjertestarter hadde problemer med batteriet, kunne vi innen kort tid skrive til alle pasienter med denne type ICD. Vi bestreber oss på å informere pasientene det dreier seg om. Dermed vet alle som ikke har hørt noe, at de ikke er rammet. En annen styrke ved denne måten å gjøre det på er at leger ved alle sykehusene i Danmark kan søke frem en pasient.

– Hvor lang tid vil det ta dersom norske myndigheter ønsker å innføre den danske modellen, tror du?

– Det er ikke veldig komplisert å installere systemet. Norske leger er velkomne, de kan få adgang til softwaren vår.

Johansen understreker at det er flere fordeler ved registeret:

– Fordi vi har et så godt register, kan vi også forske. Vi har blant annet forsket på infeksjoner hos pasienter med pacemakere. Det kommer også pasienter i andre land enn Danmark til gode, sier Brock Johansen.