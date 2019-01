Landets nest mest trafikkerte jernbanestasjon sliter med signalfeil

Rett før nyttår skjedde det igjen. En signalfeil på Skøyen stasjon mellom Nationaltheatret og Lysaker førte til store forsinkelser i togtrafikken rundt Oslo. Konsekvensen blir formidabel når 800 tog passerer Skøyen i døgnet og de fleste stopper her.

Strekningen Oslo S – Skøyen er Norges mest trafikkerte jernbanestrekning, og Skøyen er landets nest mest trafikkerte stasjon. Men signalfeilene florerer, til tross for at stasjonen skinner av mye nytt utstyr og moderne arkitektur.

Konserndirektør for kunde og trafikk i Bane Nor, Bjørn Kristiansen, trakk selv frem signalfeilene på Skøyen stasjon som forklaring da Aftenposten onsdag skrev at punktligheten på norsk jernbane i 2018 var dårligere enn på mange år.

– Når slike tekniske feil rammer et sentralt knutepunkt som Skøyen stasjon, rammer det et stort antall tog, også tog til og fra Østfoldbanen. Det er stor variasjon i feilene som har oppstått på Skøyen, derfor har Bane Nor ennå ikke kunnet friskmelde Skøyen stasjon, uttalte Kristiansen.

Fakta: Feil på Skøyen stasjon høsten 2018 27. desember: «En signalfeil ved Skøyen stasjon, som gjør at det ikke kan gis grønt lys, fører til store forsinkelser i togtrafikken i Oslo-området torsdag kveld.»

21. november: «Togtrafikken går som normalt igjen på Drammenbanen og Askerbanen etter at en signalfeil hindret grønt lys ved Skøyen stasjon i morgentimene.»

20. november: «En tilsvarende signalfeil skapte forsinkelser og innstillinger i rushtrafikken på samme strekning tirsdag ettermiddag. Én time var Drammenbanen stengt, før feilen var rettet opp igjen.»

7. november: «En signalfeil gjorde at Skøyen stasjon måtte stenges for togtrafikk litt før klokken 10. Stengningen berørte trafikken på Drammenbanen og Askerbanen.»

15. oktober: «Det har vært signalfeil ved Skøyen. Dette er i orden igjen, men ifølge Bane Nor må passasjerene fortsatt regne med noen forsinkelser.»

7. august: «Signalfeil på Skøyen stasjon fører til stans og forsinkelser for togene mellom Stabekk og Oslo S.»

– Hadde vært verre hvis ikke ...

Bane Nor klarer ikke å svare på hvor mye penger som er brukt på å modernisere og oppgradere akkurat Skøyen stasjon. Men av de 2,5 milliardene som de siste ti årene er brukt på moderniseringer og oppgraderinger av jernbanen på og nær Oslo S, er andelen betydelig.

– Dersom disse pengene ikke hadde vært brukt, i en periode der trafikken har økt med 15 prosent, ville situasjonen vært langt verre. Vi erkjenner likevel at vi ikke er i mål med dette arbeidet, og vi må fortsette å bytte ut komponenter som er utslitt for å holde trafikken i rute, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane Nor, Torild Lid Uribarri.

– Vi skal fortsatt forbedre jernbanenettet mellom Lillestrøm og Drammen og på Skøyen stasjon i årene som kommer, legger hun til.

Signe Dons

Klarer ikke å gi togene grønt lys

I juni i fjor snakket Aftenposten med signalsjefen i Bane Nor, Sverre Kjenne. Da forklarte han at de har et stort problem med å sette signalene i grønt, altså gi togene grønt lys. Kjenne varslet signaltrøbbel for jernbanen frem til 2030.

Uten grønt lys blir togene stående. Og når ett tog står på en stasjon som Skøyen, forplanter det seg lynraskt både til andre tog på strekningen og til andre strekninger. I løpet av minutter sitter tusenvis av passasjerer bom fast.

I opplysningene Aftenposten har fått oversendt fra Bane Nor, finnes få forklaringer på hvorfor akkurat Skøyen rammes så hardt. I stedet for å forklare hvorfor og hva slags feil som oppstår på Skøyen, peker Uribarri i Bane Nor på tiltakene som skal forebygge feil. Det er snakk om bytte av skinner og sviller, isolering av skjøter, utskifting av sporvekslere, utskifting av kabler, flytting av signaler og sporveksler og forebyggende vedlikehold.

Fakta: Dette er noe av det som er gjort på Skøyen Her er jernbanens egen liste over arbeid utført i perioden 2009–2017 på strekningen Skøyen-Etterstad (jernbanestrekket sentralt i Oslo). Ny takstrømskinne for kontaktledningsanlegget gjennom hele Oslotunnelen

Bytte av 120 stk. sporveksler på Skøyen, Oslo S/Brynsbakken

Byttet 4 stk. sporkryss på Skøyen/Oslo S

Nytt kontaktledningsanlegg (ca. 45.000 m) med nye master og åk på Oslo S

Nye signalskap og drivmaskiner for alle 120 sporveksler på Skøyen/Oslo S

Ca. 40.000 meter med nye kabelføringer på Skøyen – Oslo S/Brynsbakken

Fornyet ca. 6500 meter spor Skøyen/Oslo S

Fakta: Trafikken rundt Oslo stengt nesten ett år Her er oversikten over hvor lange perioder det har vært togstans på og rundt Oslo S, blant annet som følge av arbeider i Oslotunnelen og på Skøyen stasjon: 2009 – stengt 4 sommeruker

2010 – stengt 4 sommeruker

2011 – stengt 6 sommeruker

2012 – stengt 6 sommeruker

2013 – stengt 9 dager (sommer)

2014 – stengt 6 uker (Østre linje)

2015 – stengt 16 dager.

2016 – stengt 6 uker, men togene vestover gikk noe redusert

2017 – stengt 6 uker, men togene vestover går noe redusert

2018 – stengt 6 sommeruker Kilde: Bane Nor

NAF vil ha pendlergaranti

Som Aftenposten skrev onsdag, er punktligheten på jernbanen den dårligste på mange år.

– Tallene for punktlighet i 2018 viser at det må på plass bedre reisevilkår for pendlerne. Forsinkelsene er størst i rushtid og på de linjene med flest passasjerer, og det er ikke godt nok, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF i en e-post til Aftenposten.

– I tillegg til de triste tallene for punktlighet, kommer en rekke innstilte avganger. De vises ikke i statistikken, noe som er for dårlig. Tilbake står pendlerne med et enormt tap i tid, uten at dette kompenseres. To ting må skje: punktligheten må opp og pendlerne må få automatisk refusjon når togene ikke går som de skal, fremholder hun.