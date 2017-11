De 15 sentrene i landet gir støtte og veiledning til familier som har eller venter barn, og kartlegger foreldrenes omsorgsevne.

Fra april i fjor til og med oktober i år ble det foretatt 475 frivillige plasseringer av familier på foreldre- og barnesentrene (Oslo unntatt).

Det er et hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med ett eller flere barn i ulik alder hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon.

Hovedtyngden av barna er mellom 0 og 2 år.

Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet under oppholdet.

Kilde: Bufdir