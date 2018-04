33.000 bankkunder må gjøre endringer i skattemeldingen

«Kjære kunde! På grunn av en feil i våre systemer inneholder den forhåndsutfylte skattemeldingen din feil tall for dine fond i SpareBank 1. Dette må korrigeres senest 30. april, som er fristen for å levere skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister», skrev banken i sms-er sendt til kunder tirsdag.

Hvor stort avviket er for den enkelte kunde, varierer, fra noen få øre og opp til større summer, skriver Altaposten.

– Selv om det kan virke dramatisk å få en slik sms, fant vi ut at vi ønsket å få ut god og riktig informasjon til kundene så raskt som mulig, sier kommunikasjonssjef Ida Håvik i Sparebank1 som beklager hendelsen.

Dersom det er noen som har fått denne sms-en som opplever at de har behov for ekstra veiledning, så må de bare ta kontakt med banken, opplyser Håvik.