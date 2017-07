Fredag fortalte Aftenposten om hvordan nedleggelsen av arresten i Sandvika har skapt utfordringer for politiet i Asker og Bærum. Økt avstand til sentralarresten og køer inne på arresten har ført til at antall pågripelser er langt færre enn før politireformen.

I Innlandet politidistrikt – landets største i utstrekning – er avstandene en langt større utfordring. Etter reformen har de én sentralarrest. Den ligger på Hamar.

Fakta: Nærpolitireformen Reformen førte til at Norge gikk fra å ha 27 politidistrikter til 12. «Prosjektet Nye Politidistrikter», implementeringen av nærpolitireformen, har gitt klare føringer om at politidistriktene skal organisere, dimensjonere og innrette arrestfunksjonen på en slik måte at kapasiteten er tilfredsstillende, tilgjengelig og utnyttes optimalt tilpasset politidistriktets behov. Reduseringen av antall politidistrikter har ført til at politidistriktene har måtte omorganisere store deler av distriktene. Kilde: Politidirektoratet

Fra lensmannskontoret på Dombås (Dovre kommune) er det 212 kilometer til Hamar. Fra Lesja kommune, som dekkes av samme kontor, er det enda litt lengre: 228 kilometer.

Jørn Morten Sletta, fungerende lensmann i Dovre og Lesja, forteller at bemanningen i helgene fører til utfordringer hvis man skal frakte en person til Hamar.

– Det viser seg at på kvelden natt til søndag så er det ikke flere patruljer enn det trengs. Da blir det vanskelig for en vanlig patrulje fra Hamar å hjelpe oss.

– Folk blir edru på veien

Den store avstanden gjør at politiet i Dovre og Lesja ikke alltid frakter personer som burde vært i arresten til Hamar.

– Et alternativ er at vi kjører folk hjem og håper på at det går bra, sier Sletta, og legger til:

– Hvis vi kjører helt ned til Hamar, kan vi jo nesten ta med oss personen hjem igjen, for han er jo blitt edru.

Fakta: Antall politiarrester Arrest-strukturen er en oppgave som Politidirektoratet har gitt til hvert enkelt politidistrikt. Foreløpig har ikke alle de nye politidistriktene tatt en endelig avgjørelse for hva de skal gjøre med arreststrukturen. Politidistriktene Oslo og Innlandet er foreløpig de eneste som har bestemt å legge ned arrester. Oslo politidistrikt har bestemt at det skal være én arrest. Den ligger på Grønland i Oslo. Innlandet politidistrikt består av Hedmark og Oppland fylker, og er landets største i utstrekning. Politidistriktet har gått fra tre sentralarrester til én. Den ligger i Hamar. Nordland politidistrikt skal på sikt gå fra 10 til 11 arrester. Politidistriktene Sørvest, Vest, Troms og Finnmark opprettholder arrestene som var før politireformen. Møre og Romsdal politidistrikt går i utgangspunktet fra 3 til 2 arrester, men operasjonssentralen kan beslutte å ta arresten i Kristiansund i bruk ved behov.

Hvis de er klar over at de ikke kommer til å få bistand fra politiet på Hamar eller Lillehammer til å få fraktet personen til arresten, skal det mye til for at de tar den 228 kilometer lange kjøreturen sørover.

– Vi vil jo få fjernet vedkommende. I etterkant blir vi en form for drosje, for personen kan jo ikke være der han er, forklarer Sletta.

Fra tre til én arrest

Tidligere hadde de tre politidistriktene som i dag utgjør Innlandet distrikt, tre sentralarrester – én for hvert distrikt. I tillegg fungerte Kongsvinger som ekstraordinær arrest på grunn av grensepasseringen til Sverige.

– Det kan være aktuelt å bemanne de tidligere arrestene ved blant annet større arrangement eller ved spesielle behov, sier Renate Melbye Utti, leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Innlandet politidistrikt, i en e-post.

Patruljene møtes midtveis

Aller lengst nord i politidistriktet ligger Tynset. Skal én person inn til sentralarresten, kjører to patruljer – én fra Tynset og én fra sør i distriktet – og møter hverandre halvveis. Der overtar den andre patruljen arrestanten og kjører videre til Hamar.

– Det blir jo ikke mange som kjøres til sentralarresten på Hamar, men det er klart hvis det er noen som gjentatte ganger har skapt bråk, så blir det nødvendig å frakte personen dit, sier Bjørn Tore Grutle.

Han er lensmann på Tynset. Et alternativ for ham er å la den pågrepne sitte på en såkalt ventecelle lokalt.

– Da må vi derimot sitte og passe på vedkommende. Det er ikke slik at en enkel innbringelse fører til at vi kjører til Hamar, sier Grutle.

Siden 2002, lenge før reformen, har politiet på Tynset levd med at sentralarresten er på Hamar. Over tid har ordningen gått seg til og fungerer bedre, vurderer Grutle.

Sp: Ingen skam å snu

Store avstander mellom politi- og lensmannskontorene til sentralarrestene kan ramme befolkningens tillit til politiet og beredskapen, mener Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Regjeringen må innse at den såkalte nærpolitireformen er et nederlag for beredskapen og tilliten til politiet, sier Vedum.

Politireformen har, ifølge Vedum, gjort politiet mindre operativt – det motsatte av formålet ved reformen.

– Hvis en patrulje først må kjøre til Hamar med en person, så blir det en enormt lang responstid og andre må eventuelt stille opp, sier han.

Sp-lederen kommer med følgende ønske:

– Man bør legge prestisjen til side, det handler om å legge til rette for best mulig politioperativt arbeid.

Vedum mener gjennomføringen av reformen har gått altfor fort, og et ønske om å vise handlekraft fra Regjeringens side har gått utover beredskapen.

– Jeg håper at justisminister Per-Willy Amundsen ser at dette har vært en dårlig måte å gjøre ting på. Jeg oppfordrer ham til å lytte til de tillitsvalget i politiet og dem som går med uniform.