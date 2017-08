Ny rapport avliver myter om innvandrere og barnevernet

Forskerne har gjort et overraskende funn: Andelen barn under barnevernets omsorg er høyest for familier med bare én utenlandsk forelder.

En ny forskningsrapport utført av NTNU for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tar sikte på å avdekke om «vedtatte sannheter» om barnevernet og innvandrere har rot i virkeligheten. Myte 1: Barnevernet overtar langt oftere omsorgen for innvandrerbarn enn barn med norsk bakgrunn.