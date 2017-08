Har Telenorsjefen noen gang angret på dette bildet?

Et bilde av en dansende og trommespillende Telenor-topp, Sigve Brekke, i India fra 2008 har versert i mediene de siste årene - særlig etter at Telenors India-eventyr kollapset og tappet selskapet for mange milliarder kroner.

Men hva forteller dette bildet egentlig om Sigve Brekke som sjef? Og hvordan skal han snu Telenor slik at selskapet får flere ben å stå på når nå det aller meste er i endring?

I fire år har Aftenposten hatt ukentlige lederintervjuer i serien «Livet på toppen». Nå tar vi intervjuet til scenen.

Under Arendalsuka der norske politikere, organisasjoner, næringslivsaktører og velgere samles denne uken, har Aftenposten rigget opp debatter og intervjuer på seilskuta Boy Leslie, for anledningen omdøpt til Mediebåten.

Veslemøy Østrem, eventansvarlig i Aftenposten, intervjuer Sigve Brekke på direkten fra kl 19.