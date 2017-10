Amedia kjøper Nettavisen

Mediehusent Nettavisen AS blir delt i to. Amedia kjøper selve Nettavisen og næringslivsavisen NA24, mens Egmont overtar blogg.no og magasinene.

Dette er hovedpunktene i intensjonsavtalen som er inngått mellom dagens eiere av Mediehuset Nettavisen A/S, melder Nettavisen.

Mediekonsernet Amedia eier i dag 50 prosent av Mediehuset Nettavisen. Det samme gjør den danske stiftelsen Egmont.

– Det delte eierskapet har fungert utmerket frem til i dag. Men etter hvert som vi har vokst oss større og sterkere, er det bra at selve avisen Nettavisen nå får en, sterk strategisk eier med kompetanse på medier, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Han fortsetter som sjefredaktør for Nettavisen og NA24.

– Vi skal ta vare på og videreutvikle Nettavisens egenart som en sterk riksavis med nyheter fra hele Norge til hele Norge, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

Han leder et konsern med 62 mediehus over hele landet. Amedia er eid av Amediastiftelsen, etter at Sparebankstiftelsen DNB i fjor kjøpte majoritetsandelene i aviskonsernet fra LO og Telenor.

Egmont, som i dag eier norsk TV 2, Nordisk Film og en rekke magasiner og ukeblader, overtar blogg.no og magasinene Side 2, Side 3 og Nettavisen Livsstil.

Mediehuset Nettavisen leverte hadde 2016 et overskudd på 21 millioner kroner av en omsetning på 138,6 millioner, en margin på 15 prosent. En del av fjorårets overskudd kom som en engangsgevinst på en ny pensjonsavtale.

De to eierne vil ikke ut med hva kjøpesummen er, eller hvor mye avtalen verdsetter Mediehuset Nettavisen til.