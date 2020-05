Tenk deg at du er på ferie et annet sted i Norge. Så blir du syk og må oppsøke legevakten. I dag er risikoen stor for at du må gjenfortelle sykdomshistorien din, for de ulike kommunene har forskjellige datasystemer for journaler og pasientopplysninger.

I årevis har utdaterte dataløsninger i helsevesenet vært et problem, og siden 2012 har statlige helsemyndigheter jobbet med en omfattende plan for oppgradering. En sentral del av dette handler om å gi kommunale helsemedarbeidere ett, felles journalsystem, så både fastleger, legevakt, helsestasjoner og hjemmetjeneste skal bruke samme løsning.