Lege på Ullevål har koronavirus i kroppen

– Vi tar denne situasjonen veldig alvorlig, sier Bjørnbeth.

Den ansatte arbeider ved sykehusets øyeavdeling.

Aftenposten får opplyst at det er snakk om en lege. Ingen ved sykehuset vil bekrefte det, men det bekreftes av det er en ansatt som deltar i pasientkonsultasjoner. Den ansatte holder seg nå hjemme.

– Vi har behov for å opprettholde personvernreglene. At det er snakk om en ansatt ved øyeavdelingen synes vi må være dekkende, sier sykehusdirektøren.

Sykehuset har kontroll på hvilke pasienter vedkommende har vært i kontakt med.

Folkehelseinstituttet: Alvorlig for Ullevål

Områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet anser ikke situasjonen i Norge som mer alvorlig totalt sett, selv om det sjette tilfellet av koronasmitte i landet ble bekreftet fredag.

– Det er situasjonen på Ullevål som er alvorlig. Det er en alvorlig situasjon for det sykehuset, sier han til NTB.

Bukholm sier at de likevel ikke kommer til å revurdere retningslinjene for helsepersonell med det første.

– Men vi vil nok minne dem på at de bør holde seg hjemme hvis de har symptomer og kommer fra et område med risiko for smitte, sier han.

Går gjennom konsultasjonslistene

Pasientene det er snakk om har fått behandling for problemer med øynene.

– Øyepasientene er normalt en litt eldre pasient, sier medisinsk direktør Hilde Myhren til Aftenposten.

Eldre er generelt mer sårbare for sykdom enn yngre. Men pasientene ved klinikken er som regel ikke veldig syke. Myhren sier til Aftenposten at det for eksempel ikke er kreftpasienter.

Hun vil ikke si om vedkommende er lege, men bekrefter at det er en ansatt som har pasientkontakt. I løpet av en arbeidsdag er det snakk om noen titalls pasienter.

– Nå går vi gjennom konsultasjonslistene for å kartlegge, sier hun.

På spørsmål om vedkommende brukte munnbind den tiden han var på jobb, svarer hun:

– Ja, jeg har fått bekreftet at vedkommende var ekstra aktpågivende når det gjelder hygiene.

Den ekstra forsiktigheten skyldes at vedkommende ikke var helt i form.

Sykehuset har satt krisestab og kaller inn ekstra folk for å informere både ansatte og pasienter. Sykehuset har innført såkalt grønn beredskap, det er den laveste beredskapsgraden.

Fire andre ansatte ved samme avdeling har fått luftveisproblemer og testes nå.

Den ansatte som er bekreftet smittet hadde symptomer i helgen, og gikk på jobb mandag morgen. Vedkommende var også på jobb tirsdag.

Vedkommende har vært på ferie i Italia.

Krevende situasjon

Dette er selvfølgelig en svært krevende situasjon, sier pasientombud i Oslo Anne Lise Kristensen til Aftenposten.

– Dersom den ansatte ikke hadde noen symptomer etter ferien er vel rådet fra Folkehelseinstituttet å gå på jobb. Og så må en straks symptomer melde seg, selvfølgelig melde fra og forlate sykehuset. Så reiser denne saken spørsmål om Folkehelseinstituttet sitt råd er tilstrekkelig for helsepersonell. De er i tett kontakt med ofte allerede syke og utsatte pasienter og denne saken viser at aktsomheten etter reise i utsatte områder bør revurderes.

Kristensen sier at det generelt er viktig at helsepersonell som er syke etter reiser i et risikoutsatt område ikke går på jobb før de er testet.