Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen. Det opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag formiddag. Aftenposten er kjent med at pågripelsen har vært planlagt en stund, og at politiet har brukt skjulte etterforskningsskritt for å samle bevis mot 70-åringen.

Etterforskningsleder og politiinspektør Tommy Brøske understreker at Anne-Elisabeth Hagen fremdeles ikke er funnet. Brøske legger ikke skjul på at det har vært utfordrende og tidkrevende for politiet å etterforske hypotesen om at Hagen ble bortført med krav om løsepenger.

– Politiet er nå av den oppfatning at det aldri har skjedd en bortføring, at det aldri har vært en reell motpart eller ønske om reelle forhandlinger. Politiet mener at saken bærer preg av en tydelig planlagt villedning. Etter hvert som andre hypoteser gradvis er blitt svekket, er grunnlaget for mistanke mot Tom Hagen gradvis blitt styrket.

Terje Pedersen

Politiadvokat Åse Kjustad Eriksson vil være politiets talsperson i saken fremover. Hun sier mistankegrunnlaget mot Tom Hagen er blitt fortløpende vurdert gjennom hele saken og etterforskningen.

– Etter 18 måneders etterforskning mener politiet nå at det er skjellig grunn til å mistenke Hagen for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Pågripelsen er et resultat av det samlede bevisbildet slik saken nå fremstår.

– Viktig å avklare om flere er involvert

Hagen vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag. Politiet ønsker foreløpig ikke å dele sine hypoteser om et mulig motiv.

– Etterforskningen har gitt politiet ulike holdepunkter for å ha en oppfatning om mulige motiv. Men av hensyn til den pågående etterforskningen kan vi ikke nå gå nærmere inn på hva disse motivene måtte være, sier politiadvokaten.

Hun understreket at politiet er i en svært tidlig fase av etterforskningen, og at de fremdeles er avhengige av tips.

– Det er viktig å finne Anne-Elisabeth Hagen, og det er viktig å avklare om det er flere involverte i saken.

Politiet etterforsker videre med tanke på å finne eventuelle medvirkere.

Tomm W. Christiansen

Pågrepet tirsdag morgen

Det var VG som først meldte om pågripelsen. Hagen skal ha blitt stoppet av politiet ved 08.30-tiden tirsdag morgen, ifølge avisen, som har publisert bilder av politiaksjonen. Politiet skal ha sperret Nordahl Griegs gate i Lørenskog med flere biler og stanset trafikken i begge retninger en kort periode.

Tom Hagen, forretningsmann og milliardær, skal ha vært på vei fra boligen i Sloraveien på Fjellhamar til arbeidsplassen i Futurumbygget da han ble pågrepet. VGs bilder viser politifolk ved Hagens bil, som står igjen på fortauet etter politiaksjonen.

Aftenposten er kjent med at politiet har intervjuet personer i Hagens omgangskrets i Lørenskog før påske.

Olav Olsen

Hagen har ikke tatt stilling til siktelsen

Politiet vil i tiden som kommer, gjennomføre avhør av Tom Hagen, flere vitneavhør og ransake flere adresser som er tilknyttet Hagen. Politiet vil ikke utelukke flere pågripelser, men vil ikke kommentere dette nærmere.

Tom Hagen har ikke tatt stilling til siktelsen. Svein Holden har vært Hagen-familiens bistandsadvokat og talsperson siden forsvinningen.

Politiet opplyste på pressekonferansen at Hagen har ønsket Holden som sin forsvarer. Holden kommer ikke til å kommentere saken før han har snakket med sin klient, ifølge politiet.

Morten Uglum

Til NTB opplyser Holden at han sitter i et rettsmøte og ikke kan kommentere utviklingen før senere tirsdag.

Politiet arbeider ved Hagen-familiens bolig tirsdag morgen, og bilder fra stedet viser at krimteknikere blant annet bruker hund og en 3D-skanner i arbeidet. Aftenposten har snakket med en nabo som ikke har lagt merke til noen uvanlig aktivitet de siste dagene.

Politiet arbeider også i Lørenskog-bygget der Tom Hagens kontorer ligger.

Har forklart at han var på jobb

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Siste sikre livstegn var en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14.

Ektemannen skal angivelig ha vært på jobb på dette tidspunktet. Han har sagt til politiet at han kom hjem rundt klokken 13.30 den dagen hun forsvant, og at han varslet politiet en drøy halvtime senere.

Les den første saken: Kona til en av Norges rikeste har vært borte i ti uker. Det er mottatt krav om løsepenger i kryptovaluta.

Saken ble først etterforsket som en bortføring med økonomisk motiv. I fjor sommer endret politiet hovedhypotese til at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept.

Politiet mener drapet skal være fordekt som økonomisk motivert kidnapping av en eller flere gjerningspersoner. Anne-Elisabeth Hagen er registrert som drept i Kripos’ drapsstatistikk.

Privat / Politiet

En av Norges rikeste

Tom Hagen er ingeniør og investor. I tillegg er han en av Norges rikeste personer. Ifølge Kapitals liste over Norges rikeste personer har han en formue som anslås å være på 1,7 milliarder kroner. Det plasserer ham på 172. plass på listen. Pengene sine har han i all hovedsak tjent på eiendomsinvesteringer og strømsalg.

Hjemme i boligen til Anne-Elisabeth og Tom Hagen ble det funnet et skriftlig dokument der ble det fremsatt trusler og krav om å utbetale løsepenger. Kravet fra de antatte kidnapperne tilsvarer 88 millioner norske kroner i kryptovalutaen monero, etter det Aftenposten kjenner til.

I løpet av den perioden Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet, har det til tider vært svært lite kontakt med den antatte motparten. Kommunikasjonen startet opprinnelig via en ukjent kryptovaluta, men beveget seg så over på en «mer egnet kommunikasjonsplattform». De angivelige bortførerne har aldri lagt frem noe bevis for at kvinnen er i live.

Aftenposten oppdaterer saken.