DARE-studien undersøker blant annet hva som får mennesker til å bli radikalisert og hvilke faktorer som påvirker radikalisering på nett.

Gjennom analyse av twittermeldinger og kvalitative intervjuer med unge mellom 12 og 30 i en rekke ulike land, har forskerne funnet en rekke kjennetegn på kommunikasjonen til høyreradikale grupper.

– Vi finner mye ekstremisme på twitterkontoene til høyreradikale, forteller forsker Anne Birgitta Nilsen ved Oslo Met.

Hun har analysert den norske og tyske delen av studien.

I delstudien har de valgt ut 500.000 twittermeldinger fra radikale profiler i Norge, Tyskland, Nederland, Frankrike, Storbritannia, Hellas og Belgia.

Oslo Met

Stor aktivitet blant høyreradikale, ingen blant norske islamister

Analysen omfatter twittermeldinger publisert mellom 2009 og 2018, og viser at mange av de norske høyreradikale kommuniserer på engelsk.

– I de engelskspråklige samtalene handler meldingene ofte om Trump, grenser og terror, i tillegg til kjønn og sex. De norskspråklige er mer rettet mot muslimhat, forteller hun.

Forskeren sier det er en økende bevissthet blant Twitter og andre plattformer om å overvåke aktiviteten i radikale miljøer.

– Flere av kontoene vi har analysert, er fjernet i perioden. Til sammenligning finner vi knapt islamsk ekstremisme i Norge. Disse kontoene er nok slettet, sier hun.

Tidligere i høst rapporterte PST om en negativ utvikling i trusselen fra høyreekstreme.

Høyreradikale identifiserer seg med Trumps budskap

Den amerikanske presidenten er kjent for å være ekstremt aktiv på spesielt et sosialt medium. «The Real Donald Trump» har over 67 millioner følgere på Twitter. I flere land, deriblant Norge, er Trump mest populær på de høyreradikale twitterkontoene. En av informantene i studien ordlegger seg slik:

«Han oppfører seg på en annen måte. De trengte en slik fyr, han sier det mange ikke tør å si. Det som er fint med Trump er han legger vekt på forskjellene, på identitet. Han legger ikke vekt på likhetene. Det er så mye vi ikke har til felles.»

Funnene er i samsvar med 2018-rapporten fra Voxpol, som regnes å være det fremste forskningsmiljøet på nettradikalisering.

Reuters/Kevin Lamarque/NTB scanpix

Link mellom aktivitet på sosiale medier og radikalisering

Forsker Anders Ravik Jupskås ved Universitetet i Oslo opplever det ikke som overraskende at den mektigste personen i verden er populær blant høyreradikale og høyreekstreme.

– Trump gir i stor grad uttrykk for og legitimerer deres ideer og oppfatninger: antiliberale verdier, antielitisme, innvandringsmotstand, rasisme, nasjonal stolthet og krav om et sterkere militærvesen, sier han.

Jupskås forteller at de har dokumentert økt aktivitet på sosiale medier blant høyreradikale i Norge, og at nyere forskning indikerer at eksponering for ekstremistiske holdninger på nett øker risikoen for å begå voldelige handlinger.