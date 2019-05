Moxnes tapte «kommunisme»-kampen – begrepet beholdes i Rødts prinsipprogram

63 av 219 delegater stemte for å stryke setningen «Dette kaller vi i Rødt kommunisme» fra partiets nye prinsipprogram.

Dermed var det et soleklart flertall for å bruke ordet kommunisme i programmet.

Helt siden han ble Rødt-leder i 2012, har Bjørnar Moxnes forsøkt å luke ut ordet fra prinsipprogrammet. Også i 2014 gikk han på et nederlag. Nå blir begrepet stående til et nytt prinsipprogram skal vedtas.

– Dette er til å leve med, sier Rødt-medlem Boye Ullmann til NTB.

Han stemte selv for å stryke setningen.

– Nå kommer sikkert mediene til å fortsette å gnåle på dette. Men det er det politiske praksisen som teller, sier han.

Et flertall på landsmøtet stemte også for å beholde setningen «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme» fra det forrige prinsipprogrammet. Flertallet vil også bytte ut begrepet «borgerskapet» med «kapitalistklassen», i tråd med innstillingen fra et flertall i programkomiteen.