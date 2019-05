Statsministeren hardt ut mot hets av ordfører i bompengesak

En gråtkvalt Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) tok i kommunestyret mandag et oppgjør med hærverk og hets hun og familien hennes har blitt utsatt for i forbindelse med bompengesaken.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, fortalte Klepp-ordføreren gråtkvalt fra talerstolen, ifølge NRK.

Det er strid om finansieringen av en by i Orstad/Kverneland-området som har satt sinnene i kok i kommunen.

Tar avstand

Andreas Lahammer, som var initiativtaker bak bompengedemonstrasjonen på Klepp mandag, tar overfor NRK avstand fra hendelsene.

– Jeg er imot personlig hets av ordføreren. Jeg synes det er helt barnslig gjort av de demonstrantene som hetset ordføreren, sier han.

– Helt forferdelig

Statsminister Erna Solberg (H) omtalte ordførerens opplevelser som uholdbare.

– Jeg synes det er helt forferdelig at ungene hennes opplever dette. Det er ikke noe nytt, for vi har hatt en runde på dette med hets for et knapt halvår siden, sa hun til NRK mandag kveld.

Venstre-leder Trine Skei Grande og Frp-leder Siv Jensen gikk også gått hardt ut mot opplevelsene Nese fortalte om.

Mandag kveld gikk et flertall i kommunestyret i Klepp inn for å stanse utbyggingen av et nytt bompengeprosjekt.