To menn rømte fra Sem fengsel i Vestfold. Begge er funnet.

– Den ene er høy og tynn og mørk i håret, og den andre er mindre, kraftig og lys, forteller politiets operasjonsleder Marianne Mørch til Tønsbergs Blad.

De to rømlingene ble meldt savnet kl 09.25 fredag. En time senere meldte Østlands-Posten at den ene er funnet.

Politiet på Twitter har nå meldt at de har kontroll på begge de to fangene.

– Vi har ingen opplysninger om at de er farlige, men vi oppfordrer folk til ikke å ta kontakt med dem, men heller ringe oss, sier Mørch.

#Tønsberg #Sem kl 09:25 Fikk vi melding om at to stk innsatte hadde klarte å rømme fra fengselet. Politiet har fått kontroll på den ene, men vi driver fortsatt å søker etter den andre. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) May 10, 2019

Klatret over gjerdet

Hvordan de to klarte å rømme er ikke bekreftet, men ifølge de første meldingene skal de to ha klatret over gjerdet på fengselet.

Sem fengsel er et mannsfengsel med høyt sikkerhetsnivå med plass til vel 60 innsatte.