– Ja. Ja. Ja.

Hele 41 par møtte opp for å gi sitt «ja» til hverandre da Norsk Folkemuseum inviterte til bryllupsbonanza lørdag.

Men det var flere bruder til stede enn brudgommer. Brudene som ikke skulle gifte seg, viste frem brudekjoler fra 1752 og frem til i dag på catwalken.

Etter å ha bli viet, kunne de ferske ekteparene ta seg en fest i friluft.

– Vi ønsker å være et museum som betyr noe for folk. Vi har aldri gjort dette før. Siden vi fyller 125 år i år, tenkte vi å tilby museet til folk som skulle gifte seg. Bryllup er jo noe folk er veldig opptatt av, sier Jon Ilseng, kommunikasjonsrådgiver på museet.

– Vi har stor kunnskap i dette feltet. På et slikt arrangement kan vi fortelle om kulturhistorien og ha det hyggelig samtidig,

Norsk Folkemuseums dansegruppe sørget for god stemning for brudeparene og gjestene deres. Det var også lagt opp til blomsterkransverksted på museet.

Her har Folkemuseets folkedansgruppe akkurat fullført en Jämtspolka. Danserne har på seg setesdalsbunader.

Vielsene blir gjennomført i samarbeid med Oslo rådhus og Oslo Domkirke.

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) viet flere av parene som valgte Norsk Folkemuseum lørdag. Folkemuseet ser ikke helt bort ifra at dette kan gjentas neste år.

Sunniva Svendsen Biem ser på at Lisa Marie Kobro Hammer får en blomsterkrans på hodet. Senere på dagen skulle foreldrene deres gifte seg på Norsk Folkemuseum.

May-Brit Helliesen og Reidar Helliesen har vært sammen i 17 år. Lørdag gjorde de som 40 andre par og giftet seg på Bygdøy.

Her viser skuespiller Elvira Haaland frem et bryllupsantrekk fra 1820 som ble brukt i Øst-Telemark. Kronen er laget av sølv og veier to kilo.

En av de fine fruene under overklassebryllupet akkurat der det faktisk fant sted, i Collettgården i 1758. Bygården fra Oslo sentrum er nemlig flyttet til Norsk Folkemuseum.