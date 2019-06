Da det store smellet kom, trodde de først det var torden.

De to var på Kirkerud, tre-fire kilometer unna Uni-X-stasjonen i Sandvika, da det smalt. - Vi trodde det var rett bak oss, forteller de to, som nå befinner seg på Kadettangen.

Eksplosjonen var så kraftig at brannalarmen på Sandvika Storsenter ble utløst. Budstikka har fått meldinger om smellet fra Billingstad, Høvik, Tanum og Nesøya.

Stein J Bjørge

Klokken åtte melder politiet på Twitter om at det er meldt om to personer med lettere skader som følge av trykket fra eksplosjonene som blant annet har medført at airbag er blitt utløst. Disse blir tatt hånd om på Bærum legevakt.

Ketil Blom Haugstulen

Airbagene utløst

Hanna Navin var på vei fra Hønefoss til Lambertseter i Oslo sammen med mannen og datteren på fem uker da det smalt idet de kjørte inn i rundkjøringen,skriver Budstikka.

Det var et voldsomt smell, og airbagene utløste seg inne i bilen. Vi trodde først at vi hadde krasjet, forteller Navin til avisen.

Familien kom seg ut av bilen og fikk se at hydrogenstasjonen sto i brann.

– Det var også en annen bil som sto i rundkjøringen med en utløst airbag, sier Navin.

Stein Bjørge

De tre har nå kommet seg inn på Thon hotel i påvente av leiebil.

Helene Engebretsen (17) og Vebjørn Blom-Hagen (17) var på Kadettangen da det eksploderte.

Stein Bjørge

– Jeg sto klar for å hoppe i vannet da jeg hørte et stort smell og så en voldsom røyksky, sier Blom-Hagen til Budstikka.

– Folk rundt oss trodde det var en bombe, men jeg regnet med at det ikke var realistisk, sier Engebretsen.