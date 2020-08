– Vår evne til avskrekking er ikke avhengig av 700 soldater fra US Marines

At 700 US Marines-soldater forsvinner fra Norge tror avtroppende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at bare er begynnelsen. Men det viktige er at de fortsetter å trene her, sier han.

– Så lenge de amerikanske soldatene kommer hit og lærer seg å mestre omgivelsene, så er det det viktige, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Aftenposten.

