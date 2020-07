Helsemyndighetene: Lander du fem minutter etter midnatt fra Spania i dag må du i karantene

Regjeringen kom på fredag med nye reiseråd. En av endringene er at nordmenn nå fra midnatt må gå i karantene om de kommer fra Spania. De som reiste til landet da det var «grønt», vil ha rett på sykepenger.

Passasjerer på fly som ankommer Norge fra Spania etter midnatt fredag, vil bli pålagt ti dagers karantene av myndighetene. Få minutter kan derfor bli avgjørende. Gorm Kallestad / NTB scanpix

24. juli 2020 15:19 Sist oppdatert nå nettopp

Smittesituasjonen i Spania og Andorra gjør at nordmenn nå må i karantene når de kommer hjem derfra. Samtidig kan det i fremtiden bli regionvurderinger i Europa.

Det opplyste landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Hvis du kommer til Norge fra Spania etter midnatt, må du i karantene, sier hun.

Kommer du noen minutter over, ryker du i karantene

På pressekonferansen spurte Aftenposten om hva som vil skje hvis de to flyene som lander like før midnatt fredag blir noen minutter forsinket:

– Det er satt et tidspunkt. Så kan man diskutere om det kunne vært et annet klokkeslett. Men det vil alltid være en bil, buss eller ferge som vil komme i en slik situasjon, så et sted må grensen gå, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Passasjerene på et SAS-fly fra Alicante som etter planen lander på Gardermoen ti minutter over midnatt natt til lørdag, må dermed i karantene om ikke flyet ankommer før rutetid.

SAS har varslet at de vil øke farten på et SAS-fly fra Alicante for å rekke fristen, ifølge TV 2.

Til Aftenposten sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian at de ikke har planlagt forandringer i rutene.

– Men vi følger situasjonen nøye. Det er viktig at de reisende følger med på utviklingen og er forberedt på at reiserestriksjonene kan forandres, sier Jacobsson.

De som reiste da Spania var «grønt», får sykepenger

Nordmenn som reiste til Spania da landet hadde grønn status, har rett på sykepenger om det trengs i karantenetiden.

Det opplyser landbruks- og matminister Olaug Bollestad fredag.

Bakgrunnen for dette er at de som reiste før statusoppdateringen for Spania ikke har brutt regelverket, understreker hun.

Tidligere i år endret regjeringen reglene rundt sykepenger. Da ble det klart at personer som bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, skal nektes sykepenger. Dette skjedde etter at folk brøt reiserådet, reiste på handletur i Sverige og deretter tok karantene med sykepenger.

– Det er urimelig at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene, skal få sykepenger mens de er i karantene. Vi endrer derfor reglene slik at man i denne situasjonen kan nektes sykepenger, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

