SV-topp var vitne til knivdramaet

– Det var en spent og urolig stemning i nabolaget, sier SVs Freddy André Øvstegård da sarpingene tirsdag kveld fikk beskjed om å holde seg inne.

Freddy André Øvstegård, som er stortingsrepresentant for SV, bor like ved åstedet for en av knivstikkingene i Sarpsborg. Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

En kvinne ble drept og to andre skadet ved tre forskjellige adresser i Sarpsborg da en mann angrep dem med kniv.

– Det var mange som var redde, sier Øvstegård til NTB.

Stortingsrepresentanten er oppvokst i en leilighet som ligger rett over gaten fra ett av åstedene, og er for tiden der på ferie. Fra leiligheten i fjerde etasje opplevde han et tungt bevæpnet politioppbud i Håkons gate i Østre bydel av Sarpsborg.

– Noe har sviktet

Øvstegård understreker at han vet lite om den 31 år gamle mannen som er siktet for drap og drapsforsøk, eller ofrene for knivstikkingen. Onsdag opplyste politiet at den siktede fortsatt ligger på sykehus på grunn av sin psykiske tilstand.

– Det er noe som har sviktet når sånt skjer, men det er for tidlig å si om det er psykisk helsevern, storsamfunnet eller noe annet, sier Øvstegård.

Han legger til at det gjør det særlig provoserende at alle tre ofrene var kvinner.

Øvstegård overvar et stort politioppbud i Sarpsborg i forbindelse med drapssaken tirsdag kveld. Vidar Ruud / NTB scanpix

Uvirkelig

SVs stortingsrepresentant beskriver det som uvirkelig å få beskjed om å holde seg innendørs i en mellomstor norsk by.

– Det er nok ekstra ekkelt for min generasjon, sier 26-åringen.

Han håper det ikke skaper en varig følelse av utrygghet i bydelen.

–Jeg har generelt inntrykk av at Sarpsborg er en trygg by og at dette er et trygt nabolag. Det er kanskje litt rart å si akkurat i dag, men jeg har alltid følt meg trygg her, forteller Øvstegård.

