Falsk SMS om korrupsjon sendt til førerkortkandidater

I meldingen står det at en sensor ved Lillestrøm trafikkstasjon er tatt for korrupsjon, og at alle som har tatt praktisk førerprøve mellom april og juni vil miste føreretten, og at de må ta ny prøve. Det opplyser Statens vegvesen.

Meldingen ser ekte ut, og i avsenderfeltet står det Statens vegvesen.

Torsdag formiddag ble Lillestrøm trafikkstasjon kontaktet av flere trafikkskoler som hadde fått melding fra bekymrede kandidater.

– Ingenting av dette stemmer. Vi gikk raskt ut og informerte mediene på Romerike om saken. Vi har også lagt ut meldinger på Twitter og Facebook om den falske meldingen. Vi ser svært alvorlig på denne saken, sier fagleder Ståle Bech ved Lillestrøm trafikkstasjon.

Statens vegvesen kommer til å anmelde saken.