Politiet: Terrorsiktede Philip Manshaus (21) hadde ikke våpentillatelse

– Vi antar at noen av våpnene var registrert på personer på samme adresse som siktede, skriver politiadvokat og påtaleansvarlig Pål-Fredrik Hjort Kraby i en e-post til Aftenposten.

– Siktede hadde selv ikke våpentillatelse, legger han til.

Mandag fortalte politiet at det ble funnet flere våpen inne i moskeen Al-Noor Islamic Centre lørdag.

Knyttes til skyteklubb

Tirsdag meldte NRK at terrorsiktede Philip Manshaus skal ha stått oppført som medlem av en skyteklubb i Oslo-området siden våren 2018.

– Tilhørighet til pistolklubb er viktig informasjon i en sak av denne typen. Utover dette blir det vanskelig å kommentere disse opplysningene, sier politiadvokat Kraby.

Det er strenge regler for å bli innvilget tillatelse til å eie pistol eller revolver, strengere enn for å erverve et jaktvåpen. Man skal ha vært medlem av pistolklubb i minst et halvt år og gjennomgått et sikkerhetskurs før man kan søke politiet om tillatelse.

I tillegg krever politiet at søkeren vedlegger en anbefaling fra klubben og en protokoll som viser hvor ofte og hvor mye søkeren har vært til stede under skytetreningene.

Full isolasjon

Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøksforbud, to av disse ukene vil han være i full isolasjon.

Han er siktet for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terror knyttet til angrepet mot Al-Noor Islamic Centre lørdag.

Enn så lenge har ikke politiet ønsket å gå ut med detaljer rundt hvordan eller når 17-åringen ble drept.

Mandag begjærte 21-åringen seg løslatt.

– Han samtykker ikke til varetektsfengsling, sier Manshaus forsvarer, advokat Unni Fries, til Aftenposten.

Det er så langt usikkert om han vil anke tingrettens kjennelse.

– Vi har ikke tatt stilling til om vi skal anke ennå. Jeg skal møte min klient i ettermiddag, og jeg vil snakke med ham om dette da, sier Fries.

Vil ikke forklare seg

Under en pressekonferanse mandag opplyste politiet at det var lovlig registrerte våpen i boligen hvor den avdøde 17-åringen og den terrorsiktede 21-åringen bodde.

– Vi er ikke sikre på om det har vært våpen registrert på han, sa Kraby tirsdag.

Så langt har den draps- og terrorsiktede 21-åringen ikke latt seg avhøre av politiet, han ville heller ikke forklare seg under fengslingsmøtet mandag.

Han har så langt ikke gitt noen begrunnelser for hvorfor han ikke vil la seg avhøre av politiet.