Spillbransjen tapte første runde i søksmål om pengeoverføringer

Siden 2010 har norske banker og finansinstitusjoner blitt pålagt å stanse formidling av penger til og fra utenlandske pengespillselskaper uten lisens i Norge.

Spillbransjen har i mange år kjempet mot forbudet, og gikk til sak mot Staten for å få kjent det ugyldig. Saken var oppe i Oslo tingrett i juni. Nå foreligger dommen, og den frifinner Staten.

– Forbudet har tilstrekkelig hjemmel i loven, er hovedkonklusjonen til retten.

Mener forbudet ikke hadde hjemmel i loven

Saken i Oslo tingrett gjelder gyldigheten til Kulturdepartementet og Lotterinemndas vedtak om betalingstransaksjoner knyttet til pengespill på nett hos utenlandske aktører.

Bankene er blitt bedt om å avvise transaksjoner både til og fra selskapene. Spillselskapene har forsøkt å omgå dette forbudet med å benytte seg av såkalte «tredjeselskaper».

Men Lotteritilsynet har klart å identifisere mange av disse, og bankene ble høsten 2017 bedt om å blokkere transaksjoner til og fra flere navngitte selskaper.

Det er ett av disse selskapene, Entercash, som sammen med spillorganisasjonen European Gaming and Betting Association (EGBA) som har gått til sak mot staten.

Les også: Spisser kampen mot norsk regulering

Går gjennom dommen - vurderer å anke

Hovedspørsmålet i saken har vært om det forelå lovhjemmel til å pålegge bankene å avvise transaksjonene, og om pålegget er forenlig med Norges forpliktelser etter EUs betalingstjenestedirektiv.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mener det er en viktig delseier

Retten gir støtte til departementet og tilsynet i begge disse spørsmålene. Tingrettens hovedkonklusjon er at forbudet mot betalingsformidling har hjemmel i norsk lov. Retten mener også at EUs betalingsdirektiv heller ikke er til hinder for et slikt nasjonalt forbud.

– Vi tar dommen til etterretning. Nå skal vi gå gjennom premissene i dommen, og så vil vi vurdere en anke, sier advokat Jan Magne Langseth, som representerer Entercash og EGBA.

Hos motparten blir dommen tatt godt imot. Advokat Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten mener det er en viktig delseier i kampen mot de utenlandske spillselskapene.

– Staten er godt fornøyd. Tingretten har konstatert at det er hjemmel til å stanse overføringene, selv om de sluses via mellomledd, sier Schei.

Saken oppdateres.