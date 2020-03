Koronaviruset: Kan jeg klappe naboens hund eller katt? Veterinærforeningen svarer på 12 spørsmål.

1. Hvis man er ute i skogen og det kommer en hund, kan man klappe den?

– Vi anbefaler å være varsom med kontakt med hunder som kommer fra en annen husstand i denne situasjonen. Viruset er ikke funnet hos kjæledyr. Men vi kan ikke utelukke at et dyr innimellom kan ha virus i pels, hud, slimhinner eller annet dersom hunden har vært i kontakt med mennesker som er smittet.

– Vi vet heller ikke hvor raskt/lett virus kan overføres fra for eksempel halsbånd, pels eller annet. Informasjon om dette legges ut så snart vi har nye fakta, men forskerne vet ikke alt om dette viruset ennå.

2. Hva vet dere foreløpig?

– Viruset kan overføres hvis flere personer tar på samme gjenstander. Men dyrenes pels regnes som en mindre sannsynlig smittevei. Du kan fortsatt klappe din egen katt og hund som du pleier.

3. Bør hunder hilse på hverandre nå?

– Hvis dyrene bor i samme bolig, kan de hilse og omgås som vanlig. Hundeeierne bør vurdere hvem hunden hilser på utenom familien for å være føre var med hensyn til smitte. Vær ekstra nøye med håndhygiene dersom hunden din har hilst på en hund du ikke kjenner.

4. Kan jeg la andre klappe hunden min?

– Vi vet nå ikke hvor lenge viruset kan overleve i pelsen til dyr hvis en person som er smittet, har klappet hunden. Det er bedre at du klapper den selv. Forskning viser at kjæledyr gir folk bedre helse både fysisk og psykisk. Det er godt å ha kontakt med dyr i en tid med store utfordringer som nå.

5. Hva er det viktigste med hunde- og kattehold akkurat nå?

– Følg med på råd fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mange dyreeiere har hjemmekontor eller er mer hjemme og kan da gå mer tur eller være mer sammen med dyret sitt. Det er positivt for begge parter i en slik utfordrende tid.

6. Hva gjør man hvis man ikke får mosjonert hunden som man pleier?

– Lag aktiviteter der hunden må bruke hodet mer enn tidligere. Gjem godbiter inne eller ute. Vær kreativ.

7. Hva gjør man hvis hunden eller katten blir syk?

– Ta kontakt med veterinær som du ville gjort tidligere. Men ta kontakt pr. telefon eller digitalt før du reiser til klinikken.

8. Kan hunden eller katten min smitte meg med koronavirus?

– Det er ikke beskrevet eller dokumentert sykdom eller smitteoverføring ved virusutskillelse fra hunder og katter til mennesker. Dette følger veterinærmyndighetene, veterinærinstituttet og Mattilsynet nøye med på.

9. Hvis noen lufter hunden min, da?

– En som kan være smittet, bør ikke lufte hunden din. Vi vet at smitte kan overføres ved at vi tar på ting. Vær oppmerksom på for eksempel halsbånd, seler osv. dersom noen lufter hunden din.

10. Hvordan bør jeg oppføre meg etter at hunden eller katten min har spist eller skal ha mer vann?

– Generelt er det alltid viktig å tenke på å ha gode rengjøringsrutiner med god hygiene og håndvask i all omgang med dyr. Vi skal alltid tenke: Hvis hunden eller katten slikker oss eller vi kommer i kontakt med slimhinner eller væske fra slimhinner, så skal vi vaske oss godt. I denne ekstraordinære situasjonen er det selvsagt spesielt viktig. Men det er altså nå ikke beskrevet at dyr kan smitte mennesker med covid-19.

11. Bør hunder gå løs akkurat nå – og hva med katter?

– Dyreeiere må følge de lokale båndtvangreglene. Vår oppfordring er: Tenk igjennom hvordan det er der du bor. Er det fornuftig å ha hunden i bånd eller ikke? Vil den kunne komme borti andre mennesker med dyr, for eksempel? Det samme rådet gjelder for katter. Snakk med den lokale veterinæren om du trenger mer konkrete råd.

12. Hva er det generelle rådet fra veterinærforeningen nå?

– Ta godt vare på deg selv slik at du kan ta vare på dyrene. Følg rådene til helsemyndighetene, veterinærmyndighetene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.