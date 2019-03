Forsvarer Ilya Novikov skriver dette på Twitter mandag ettermiddag.

Процесс по делу норвежца Фруде Берга по обвинению в шпионаже начнется в Московском городском суде 2 апреля в 14:00



Frode Berg's espionage trial will start in Moscow city court on Apr 2, 2019 — Ilya Novikov (@vertiporokh) March 25, 2019

En talsperson for retten sier at saken vil gå for lukkede dører. Bakgrunnen er at det vil bli omtalt sikkerhetsgradert materiale.

Klart i løpet av noen dager

Ifølge NRK blir det i løpet av de neste dagene klart hvem som skal være dommer i saken, samt når saken kommer opp for retten.

Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje mot Russland. Han har siden den gang sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Da Frode Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3.000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. Berg nekter straffskyld.