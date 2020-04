Storbyer ber om samme løsning som Oslo: Vil ha skolestengt den første uken etter påske

Søndag sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) at Oslo-skolene og -barnehagene vil ha stengt den første uken etter påske. Det skjer uansett hva regjeringen måtte komme frem til denne uken.

I flere av de andre storbyene håper de kunnskapsminister Guri Melby (V) kommer til samme konklusjon.

I Trondheim vil de uansett ikke åpne skoler og barnehager i full skala den første uken etter høytiden. Men utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid sier trønderne ser stor verdi i nasjonale føringer.

– Vi vil legge oss på regjeringens beslutning. Jeg tenker at de sier «om», og så sier kommunene «når» og «hvordan» skolene kan åpnes, sier Nereid.

Stig B. Hansen

Kommunen jobber nå med hvordan en delvis åpning vil være hos dem. Hun ser det som helt utenkelig at regjeringen går for en løsning hvor alle elevene skal starte opp igjen samtidig.

– Med en delvis åpning får vi store arealer tilgjengelig og muligheten til å spre barna godt, sier hun.

Nok avstand blir viktig. Hvis bare noen av klassetrinnene skal møte, kan de ha langt færre elever enn vanlig i hvert klasserom.

Kreative løsninger for god undervisning utendørs kan bli vektlagt.

Stein J. Bjørge

Hvorfor er ikke alt klart?

Det blir også viktig å finne en god ordning for henting og levering i barnehager og på skolefritidsordningene. Dette må trolig skje utendørs.

Nereid ønsker også så konkrete smittevernråd som mulig til ulike situasjoner som oppstår. I barnehagene trenger barna mye fysisk kontakt til trøst, spising og skifte av tøy. Det samme kan være relevant i småskolen.

Nereid ser for seg mye planlegging den første uken etter påske.

– Noen vil kanskje spørre hvorfor kommunene ikke har planene på plass allerede?

– Trygghet er et veldig viktig stikkord her. I praksis kan vi ha mange planer på plass, men de er bare en del av bildet. Både foreldre og ansatte må føle seg trygge på at det er greit å åpne i større skala enn nå.

Stig B. Hansen

Holder uansett stengt tirsdag

I Bergen har de foreløpig sagt at skolene uansett er stengt tirsdag 14. april.

– Vi avventer beslutningen fra regjeringen, sier byråd for skole og barnehage, Endre Tvinnereim (Ap).

– Er dere klar hvis de vil åpne allerede onsdag 15. april?

– Vi har selvfølgelig diskutert dette internt, men jeg tror ikke det er nyttig å spekulere i mediene, sier Tvinnereim.

Han legger til at han har en kyndig og god etat som jobber med problemstillingen.

Olav Olsen

Stavanger ber om en ekstra uke

I Stavanger har de planlagt for tre ulike scenarioer: Stengt, delvis åpent eller helt åpent.

Helene Ohm er direktør for oppvekst og utdanning. Hun sier kommunen er forberedt uansett hva regjeringen bestemmer, men har samtidig en klar oppfordring:

– Det er en kjempestor fordel hvis vi får noen ekstra dager til å forberede oss, sier Ohm.

Hvis regjeringen lander på en helt eller delvis åpning, håper Ohm at mandag 20. april blir dagen da barna skal møte. Det er en uke etter 2. påskedag.

Om oppstart skulle bli allerede neste uke, har Stavanger kommune for lenge siden lagt opp til planleggingsdag tirsdag 14. april.

Ohm mener de trenger de ekstra dagene til å trene og forberede de ansatte.

– Vi jobber nå i påsken med retningslinjene sammen med bedriftshelsetjenesten, smittevernkontor og verneombud, sier hun.

Stig B. Hansen

Det viktigste er trygghet

Ohms ønske om stengt frem til 20. april, deles av hennes kollega i Kristiansand.

Kristin Eidet Robstad mener det vil være det beste. Hun ser det uansett som veldig vanskelig å åpne allerede tirsdag etter høytiden.

– Vi har selvsagt planer klare for ulike scenarioer. Vi må se hvordan rådet fra regjeringen ser ut, sier direktøren for oppvekst i Sørlandets største by.

Hun mener det aller viktigste er å skape trygghet for foreldre, elever og ansatte. Robstad tror det varierer fra person til person i hvor stor grad folk føler seg trygge og klare for å starte opp igjen.

– Men i det store og det hele er vi klare til å åpne igjen så lenge vi får gode og klare råd om smittevern. Sånn rent teknisk klarer vi uansett å få det til.

Stig B. Hansen

Ministeren møtte organisasjonene

Kunnskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling skriver i en e-post til Aftenposten at «beslutningen tas denne uken». Foreløpig kan de ikke være mer konkrete på tidspunkt.

Søndag møtte Guri Melby syv organisasjoner i skole- og barnehagesektoren og fikk deres innspill om når skolene kan åpne.

– Deres innspill er viktige når regjeringen i midten av neste uke skal ta en beslutning om videre tiltak i skoler og barnehager, sa hun etter møtet.