Fire menn dømt for å ha svindlet banker for 36 millioner kroner

En 53 år gammel mann er utpekt som hovedmann i saken og er dømt til seks års fengsel for bankbedragerier. En 37-åring fikk fire og et halvt år, en 51-åring er dømt til to år og ni måneders fengsel og en 24-åring er fengslet i to år og tre måneder. Alle de dømte i denne saken har tilknytning til det tamilske miljøet i Norge.

Dommene er gjennomgående noen måneder lavere enn det Oslo tingrett kom fram til i fjor vår.

De fire misbrukte andres identiteter for å opprette bankkontoer i flere forskjellige banker og deretter ta opp lån i bankene. Retten mener at bedrageriene faller inn under straffelovens paragraf 60, den såkalte mafiaparagrafen.

Gruppen utnyttet 29 ulike identiteter for å urettmessig skaffe seg lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner.

Kripos og skattemyndighetene fikk de første bekymringsmeldingene høsten 2014. Etter hvert ble også Økokrim og Nav med i et omfattende samarbeid, og i oktober 2015 slo 220 personer fra politiet, skatteetaten og Nav til i en koordinert aksjon i Oslo, på Romerike, i Drammen og på Nesodden for å sikre bevis.

21 personer ble pågrepet og siktet for grov økonomisk kriminalitet. Totalt 85 personer har vært siktet i saken.